3 neurologi au fost întrebați care este alimentul esențial pentru sănătatea creierului pe care îl consumă zilnic. Ce au răspuns

Ceea ce mâncăm zilnic poate influența modul cum îmbătrânește creierul

Alimentele pe care le consumi au un impact direct asupra sănătății creierului tău, inclusiv asupra modului în care acesta îmbătrânește. O dietă echilibrată a fost asociată cu o îmbătrânire mai lentă a creierului și cu un risc mai scăzut de declin cognitiv odată cu vârsta.

„Ceea ce mâncăm zilnic poate influența modul în care genele noastre se exprimă și cum îmbătrânește creierul,” spune dr. Kellyann Niotis. „Pentru mine, acesta este esențialul neurologiei preventive — utilizarea stilului de viață, în special a alimentației, ca instrument pentru a menține funcțiile cognitive și calitatea vieții pe termen lung.”

Așadar, ce pun neurologii în farfurie pentru a-și proteja creierul? Deși multe alimente sănătoase pentru creier fac parte din dieta lor, un aliment s-a remarcat ca fiind preferatul celor trei neurologi intervievați.

Afine, zmeură, mure — indiferent de tip, toate fructele de pădure sunt excelente pentru creier. Iată de ce.

Sunt o sursă bogată de antioxidanți

Culorile lor intense — roșu, albastru, violet — arată clar că sunt pline de flavonoide, pigmenți vegetali cu proprietăți antioxidante.

„Acești compuși susțin sănătatea creierului prin reducerea inflamației și îmbunătățirea comunicării dintre celulele nervoase,” explică dr. Niotis.

Fructele de pădure sunt și un element de bază al dietei MIND, care pune accentul pe alimente bogate în antioxidanți. Sunt recomandate în special pentru antocianinele lor — un tip de flavonoid cu efecte neuroprotectoare.

De asemenea, sunt bogate în vitamina C, un antioxidant puternic, subliniază dr. Ella Akkerman. Vitamina C protejează creierul împotriva stresului oxidativ, care poate contribui la acumularea proteinelor beta-amiloide asociate cu boala Alzheimer.

Ca exemplu, o cană de căpșuni oferă 89 mg de vitamina C, aproape 100% din doza zilnică recomandată. Zmeura și murele oferă ceva mai puțin, dar încă valori semnificative — aproximativ 39%, respectiv 45% din necesarul zilnic.

Pot îmbunătăți memoria

Ai dificultăți în a-ți aminti lucruri? Pentru un impuls cognitiv, încearcă afinele.

„Alimentul pe care încerc să-l consum zilnic este afina,” spune dr. Jean-Raphael Schneider. El evidențiază flavonoidele antiinflamatorii care pot sprijini îmbătrânirea sănătoasă a creierului. „Studiile au arătat că acești compuși pot îmbunătăți memoria și pot încetini declinul cognitiv în timp,” adaugă el.

Afinele și alte fructe de pădure pot fi deosebit de benefice pentru persoanele cu risc crescut de declin cognitiv. Într-un studiu realizat pe adulți între 50 și 65 de ani, cei care au consumat zilnic pudră de afine (echivalentul a jumătate de cană de afine proaspete) timp de 12 săptămâni au avut rezultate mai bune la testele de memorie decât cei care au primit un placebo. Un alt studiu ulterior a arătat beneficii similare folosind pudră de căpșuni.

Pot susține sănătatea metabolică

Consumul de fructe de pădure este asociat cu îmbunătățirea unor factori-cheie ai sindromului metabolic și ai sănătății cardiovasculare: greutate corporală, tensiune arterială, colesterol, trigliceride și nivelul insulinei.

Acești factori metabolici sunt strâns legați de sănătatea creierului. Studiile arată că sindromul metabolic este asociat cu reducerea volumului cerebral și a substanței cenușii — zone importante pentru gândire și memorie — precum și cu performanțe mai slabe la testele cognitive.

4 moduri simple de a include fructele de pădure în dietă

„Pentru mine, fructele de pădure sunt o modalitate simplă și plăcută de a-mi hrăni creierul,” spune dr. Niotis.

1. Adaugă-le la micul dejun.

Fructele de pădure pot fi consumate ca atare sau adăugate în preparate de mic dejun. „Chiar și copiii mei mănâncă o cană de fructe de pădure în fiecare dimineață,” spune dr. Akkerman. Dr. Schneider adaugă adesea o mână de fructe de pădure în terci de ovăz, iaurt sau smoothie.

2. Include-le la prânz sau cină.

Nu sunt doar pentru desert — fructele de pădure dau un gust proaspăt și preparatelor sărate. Încearcă-le în salate sau în sosuri pentru carne albă sau pește.

3. Folosește-le la desert.

Consumul excesiv de zahăr, mai ales zaharuri adăugate, este asociat cu un risc crescut de demență. În loc de zahăr, poți adăuga fructe de pădure proaspete sau sub formă de compot peste deserturi — sunt delicioase alături de prăjituri ușoare, înghețată sau alte dulciuri.

4. Mănâncă-le ca gustare.

Dr. Schneider recomandă să începi cu o mică porție de câteva ori pe săptămână. „Cheia este consistența în timp, nu consumul ocazional de cantități mari.”

Alte alimente benefice pentru creier

O dietă prietenoasă cu creierul nu se limitează la fructele de pădure.

„Legumele cu frunze verzi — cum ar fi spanacul, varza kale și rucola — sunt o altă bază în dieta mea. Sunt pline de nutrienți precum folatul și luteina, care susțin funcțiile cognitive,” spune dr. Niotis.

Dr. Schneider și dr. Akkerman includ și nuci — nuci, migdale, pecan — pentru aportul lor de grăsimi sănătoase și antioxidanți. De asemenea, toți consumă alimente bogate în probiotice, care susțin un microbiom intestinal sănătos, esențial pentru sănătatea creierului.

Concluzia experților

Vrei să mănânci ca un neurolog? Începe cu fructele de pădure.

Specialiștii le recomandă pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii, care pot reduce riscul de declin cognitiv și pot susține sănătatea creierului pe termen lung.

Dincolo de ele, neurologii încurajează adoptarea unei diete bazate pe alimente integrale, minim procesate, bogate în nutrienți — fundamentul unui corp și al unei minți sănătoase, scrie eatingwell.com.

