Dezastru în sectorul sanitar românesc. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile

România continuă să se confrunte cu grave probleme în sectorul sanitar, potrivit raportului „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană și OECD. Țara noastră înregistrează rate alarmante de mortalitate din cauze tratabile și prevenibile, cheltuieli extrem de reduse pentru sănătate pe cap de locuitor și acces limitat la servicii medicale esențiale.

Un indicator critic al stării sistemului sanitar este mortalitatea din cauze tratabile, un domeniu în care România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană. Din cauze precum bolile cardiace ischemice, cancerul colorectal, cancerul de sân și accidentul vascular cerebral, rata mortalității rămâne mult peste media UE.

De asemenea, la decesele prevenibile, care reflectă eficiența politicilor publice de prevenție, România se află pe antepenultimul loc, cu 440 de decese la fiecare 100.000 de locuitori, mult peste media UE de 201 de decese, arată hotnews.ro.

COVID-19, cancerul pulmonar, consumul de alcool și bolile cardiace ischemice se află în topul cauzelor prevenibile, conform raportului. Acest context subliniază urgența investițiilor în prevenție, educație pentru sănătate și acces la tratamente eficiente.

Cheltuieli minime și rezultate slabe

România cheltuiește cel mai puțin pe sănătate dintre toate țările Uniunii Europene, cu o medie de 1.632 de euro pe cap de locuitor în 2022, comparativ cu media UE de 3.533 de euro. Aceste cheltuieli reprezintă doar 5,7% din PIB, plasând România penultima în UE la acest capitol.

Speranța de viață sănătoasă în România este, de asemenea, printre cele mai scăzute din UE. Românii trăiesc în medie 57,8 ani sănătoși, ocupând locul 22 din 27 de țări. Acest indicator subliniază calitatea slabă a serviciilor de sănătate și necesitatea unor reforme urgente.

Deficiențe critice în prevenție și acces la servicii medicale

România excelează la numărul de paturi de spital, fiind pe locul trei în UE, cu 7,3 paturi la mia de locuitori, dar rămâne ultima la accesul la examinări medicale imagistice precum CT, RMN și PET/CT. Lipsa echipamentelor de diagnostic de înaltă performanță este o barieră majoră în depistarea și tratarea bolilor.

În ceea ce privește screeningul pentru cancer, România ocupă ultimele poziții în UE. Acoperirea vaccinală este, de asemenea, deficitară, cu procente mult sub standardele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Aceste lacune duc la o incidență crescută a bolilor care pot fi prevenite prin programe adecvate de sănătate publică.

Paradoxul infecțiilor nosocomiale

Deși România raportează printre cele mai puține infecții nosocomiale din UE, experții sugerează că acestea sunt subraportate. Infecțiile respiratorii, cele ale tractului urinar și cele din sălile de operație sunt principalele categorii identificate la nivel european.

