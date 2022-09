3 proteine necesare pentru sănătatea organismului

Proteinele reprezintă molecule organice de dimensiuni mari, formate din mai mulți aminoacizi uniți între ei pentru a forma lanțuri lungi. În corpul uman, proteinele îndeplinesc funcții extrem de variate, începând de la roluri structurale până la transportul oxigenului sau facilitarea reacțiilor biochimice [1]. Citește în continuare și află care sunt rolurile unora dintre cele mai importante proteine din organismul uman.

Hemoglobina

Hemoglobina este o proteină transportoare de la nivelul hematiilor (celulele roșii ale sângelui). Aceasta joacă un rol vital în transportul gazelor prin sânge. Hemoglobina transportă oxigenul de la plămâni până la țesuturi și dioxidul de carbon de la țesuturi spre plămâni pentru a fi eliminat. Oxidul de azot și monoxidul de carbon sunt alte gaze ce se pot lega de hemoglobină, afectând capacitatea acesteia de a transporta oxigenul (de exemplu în intoxicația cu monoxidul de carbon).

Scăderea nivelului hemoglobinei poartă numele de anemie și poate fi cauzată de pierderi de sânge, patologii care afectează sinteza proteinei și/sau a celulelor roșii sau care accelerează distrugerea acestora. Principalele manifestări ale anemiei constau în oboseală accentuată, creșterea ritmului cardiac și paloarea pielii și a mucoaselor [2].

Colagenul

Colagenul este cea mai abundentă proteină din organismul uman și face parte din categoria proteinelor structurale. Această proteină intră în alcătuirea oaselor, ligamentelor, tendoanelor, pielii și a altor țesuturi conjunctive. De asemenea, colagenul face parte din structura organelor și a vaselor de sânge. Importanța colagenului este evidențiată prin rolurile sale:

stimulează formarea celulelor din stratul mijlociu al pielii;

contribuie la înlocuirea celulelor moarte de la nivelul pielii;

asigură stratul protector al organelor;

oferă rezistență și elasticitate pielii;

participă la procesul de coagulare [3].

Imunoglobulinele

Imunoglobulinele sunt proteine implicate în apărarea organismului împotriva agenților patogeni. În funcție de structura lor, se deosebesc 5 clase de imunoglobuline, fiecare îndeplinind alte roluri:

Imunoglobulinea G - cea mai abundentă imunoglobulină din organism și este capabilă să “rețină” agenții patogeni care au intrat în organism și au cauzat infecții.

Imunoglobulina M - primul anticorp care ia contact cu agentul patogen, reprezentând prima linie de apărare.

Imunoglobulina A - prezentă în special la nivelul mucoaselor unde împiedică creșterea agenților patogeni.

Imunoglobulina D - prezentă în concentrații foarte mici, cel mai frecvent în sânge și în limfă. Funcțiile sale nu au fost complet elucidate.

Imunoglobulina E - protejează organismul împotriva paraziților și poate declanșa reacții de hipersensibilitate la substanțe inofensive în mod normal (de exemplu praf sau polen) [4].

În concluzie, proteinele îndeplinesc o multitudine de roluri în organism și este important să ne asigurăm un aport adecvat de aminoacizi și proteine din alimentație. Dacă vrei să asiguri că stilul tău alimentar reușește să îndeplinească nevoile organismului, nu ezita să apelezi la ajutorul unui dietetician care să te ghideze în luarea celor mai bune decizii alimentare.

Surse informative

1. Van De Walle, Gavin. “9 Important Functions of Protein in Your Body.” Healthline, 20 June 2018, www.healthline.com/nutrition/functions-of-protein.

2. Eldridge, Lynne. “Hemoglobin Importance Within the Body” Verywell Health, 29 Dec. 2021, www.verywellhealth.com/importance-of-hemoglobin-2249107.

3. “Collagen: What It Is, Types, Function & Benefits.” Cleveland Clinic, 23 May 2022, my.clevelandclinic.org/health/articles/23089-collagen.

4. Leduc, Christine. “Immunoglobulin Types and Their Functions.” AmeriPharma Specialty Care, 30 July 2021, ameripharmaspecialty.com/immunoglobulins-ig/.

