Analgezice obișnuite precum ibuprofenul ar putea alimenta o amenințare globală la adresa sănătății

Analgezice comune precum ibuprofenul și acetaminofenul (paracetamolul) ar putea favoriza rezistența la antibiotice, ridicând întrebări urgente despre interacțiunile medicamentoase în îngrijirea vârstnicilor și nu numai.

Ibuprofenul și acetaminofenul (paracetamolul) se numără printre cele mai utilizate remedii împotriva durerii și febrei, însă noi descoperiri de la Universitatea din Australia de Sud sugerează că acestea ar putea contribui la o criză globală de sănătate: rezistența la antibiotice.

Într-un studiu inovator, oamenii de știință au descoperit că fiecare dintre aceste medicamente, luat separat, poate încuraja bacteriile să devină rezistente la antibiotice, iar atunci când sunt administrate împreună, par să intensifice acest efect.

Examinând modul în care aceste medicamente interacționează cu antibioticul ciprofloxacină și cu Escherichia coli (E. coli) – o bacterie frecvent responsabilă de infecții intestinale și urinare – echipa a observat că ibuprofenul și acetaminofenul au accelerat modificările genetice, făcând bacteriile mai rezistente nu doar la ciprofloxacină, ci și la alte tipuri de antibiotice.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru ridică îngrijorări semnificative pentru grupurile vulnerabile, în special pentru persoanele vârstnice din centrele rezidențiale, unde se prescriu frecvent mai multe medicamente concomitent. Constatările evidențiază necesitatea unei mai mari prudențe în ceea ce privește utilizarea zilnică a medicamentelor și potențialul lor rol în agravarea rezistenței la antibiotice.

Organizația Mondială a Sănătății raportează că rezistența antimicrobiană este o amenințare globală la adresa sănătății publice și că rezistența bacteriană a fost direct responsabilă pentru 1,27 milioane de decese la nivel mondial în 2019.

Ibuprofen și paracetamol – medicamente de bază, dar cu riscuri ascunse

Ibuprofenul și acetaminofenul se numără printre cele mai utilizate analgezice fără prescripție.

Ibuprofenul, vândut sub denumiri precum Advil și Motrin, este un antiinflamator nesteroidian (AINS) care reduce durerea, febra și inflamația.

Acetaminofenul (cunoscut mai ales sub numele de marcă Tylenol) este utilizat pentru a ameliora durerea și pentru a reduce febra, dar nu are efecte antiinflamatoare.

Ambele sunt nelipsite din dulapurile cu medicamente ale multor gospodării și sunt considerate remedii de primă alegere pentru dureri de cap, răceli și dureri obișnuite.

Polimedicația și consecințele sale

Coordonatoarea studiului, Prof. asociat Rietie Venter de la UniSA, afirmă că descoperirile ridică întrebări importante privind riscurile polimedicației în îngrijirea vârstnicilor.

„Antibioticele au fost mult timp vitale în tratarea bolilor infecțioase, dar utilizarea lor excesivă și abuzivă a determinat o creștere globală a bacteriilor rezistente la antibiotice”, spune Venter.

„Acest lucru este deosebit de răspândit în centrele rezidențiale pentru vârstnici, unde oamenii sunt mai predispuși să primească mai multe medicamente – nu doar antibiotice, ci și tratamente pentru durere, somn sau tensiune arterială – ceea ce creează un mediu ideal pentru ca bacteriile intestinale să dezvolte rezistență.”

În cadrul studiului, echipa a analizat efectul medicamentelor non-antibiotice în combinație cu ciprofloxacina, un antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor cutanate, intestinale sau urinare.

Rezultatele:

Când bacteriile au fost expuse la ciprofloxacină împreună cu ibuprofen și paracetamol, acestea au dezvoltat mai multe mutații genetice decât cu antibioticul singur.

Astfel, bacteriile au crescut mai repede și au devenit mult mai rezistente.

Rezistența nu s-a limitat doar la ciprofloxacină, ci s-a extins și la alte clase de antibiotice.

Cercetătorii au descoperit și mecanismele genetice din spatele acestei rezistențe: ibuprofenul și paracetamolul activează sistemele de apărare ale bacteriilor, care expulzează antibioticele și le fac mai puțin eficiente.

Analiza mai amplă a medicației

Studiul a evaluat nouă medicamente utilizate frecvent în centrele de îngrijire pentru vârstnici:

Ibuprofen (analgezic antiinflamator)

Diclofenac (antiinflamator pentru artrită)

Acetaminofen/paracetamol (pentru durere și febră)

Furosemid (pentru hipertensiune)

Metformin (pentru diabet și nivel crescut de zahăr în sânge)

Atorvastatin (pentru reducerea colesterolului și grăsimilor din sânge)

Tramadol (analgezic mai puternic, post-operator)

Temazepam (pentru probleme de somn)

Pseudoefedrină (decongestionant)

Prof. asociat Venter afirmă că studiul arată cât de complexă este problema rezistenței la antibiotice și că nu doar antibioticele sunt implicate.

„Rezistența la antibiotice nu mai este doar despre antibiotice”, spune Venter.

„Acest studiu ne reamintește clar că trebuie să luăm în considerare cu atenție riscurile asociate cu utilizarea mai multor medicamente – mai ales în îngrijirea vârstnicilor, unde pacienților li se prescriu adesea tratamente mixte, pe termen lung.”

„Asta nu înseamnă că trebuie să încetăm să folosim aceste medicamente, dar trebuie să fim mai atenți la modul în care interacționează cu antibioticele – și asta presupune să analizăm dincolo de combinațiile simple de două medicamente.”

Ce urmează?

Cercetătorii solicită studii suplimentare asupra interacțiunilor medicamentoase la persoanele care urmează tratamente de lungă durată, pentru a înțelege mai bine modul în care medicamentele uzuale pot influența eficacitatea antibioticelor, scrie scitechdaily.com.

