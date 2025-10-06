Beneficiile neașteptate ale consumului de turmeric pentru sănătate. Cum îți influențează aspectul pielii

Turmericul este un condiment de un galben strălucitor, obținut din tulpinile subterane sau rizomii plantei Curcuma longa. Planta face parte din familia ghimbirului și este cultivată în zone cu climă caldă din întreaga lume.

De mii de ani, turmericul este folosit atât pentru beneficiile sale potențiale pentru sănătate, cât și pentru a da aromă preparatelor culinare. Poate fi utilizat sub diferite forme: pudră, rădăcină proaspătă sau suplimente alimentare. Curcumina este compusul biologic activ din turmeric și este responsabilă, în mare parte, pentru proprietățile sale benefice.

În medicina ayurvedică și medicina tradițională chineză, turmericul a fost folosit pentru tratarea afecțiunilor pielii, problemelor respiratorii, durerilor articulare și tulburărilor digestive. În prezent, turmericul a devenit un supliment alimentar popular, recomandat pentru diverse probleme de sănătate, inclusiv artrită, tulburări digestive, depresie sau alergii.

Studiile recente au analizat efectele turmericului. Un studiu din 2020, citat de Health Harvard, a arătat că Curcuma are proprietăți antiinflamatorii, anticancerigene, antidiabetice, antidiareice, antimicrobiene, antivirale și antioxidante. Cercetările indică o legătură între aceste proprietăți și efectele reale asupra sănătății oamenilor. De exemplu, unele studii arată că curcumina poate ajuta la gestionarea durerii în osteoartrită. Totuși, este necesară mai multă cercetare pentru a înțelege pe deplin beneficiile turmericului și dozele optime pentru acestea.

Pe lângă beneficiile interne, turmericul este și un ingredient popular în îngrijirea pielii. Turmericul poate lumina tenul, acționând într-un mod similar vitaminei C, potrivit Vogue.

Cum să incluzi turmericul în alimentație

Turmericul poate fi adăugat în multe preparate culinare și băuturi. Este un ingredient esențial în bucătăria indiană, în special în curry, oferind culoarea galbenă intensă specifică acestora. Combinate cu grăsimi precum uleiurile, preparatele cu turmeric cresc absorbția curcuminei în tractul gastrointestinal.

Exemple de utilizare:

Cafea sau ceai

Lapte auriu (combină 1–2 lingurițe de turmeric cu 1 cană de lapte cald, piper negru, scorțișoară și miere sau sirop de arțar, încălzite 10 minute la foc mic)

Supe și ciorbe

Legume coapte

Orez

Tocănițe de linte sau fasole

Suplimente cu turmeric

O altă opțiune sunt suplimentele cu turmeric. În timp ce pudra de turmeric conține în general între 2% și 9% curcumină, suplimentele pot ajunge până la 95% curcumină, oferind o concentrație mult mai mare a compusului activ.

