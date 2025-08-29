CBD natural, solubil în apă - Potențial terapeutic și beneficii pentru organism

Vineri, 29 August 2025, ora 17:03
CBD natural, solubil în apă - Potențial terapeutic și beneficii pentru organism
Canabisul conține peste 400 de substanțe chimice, dintre care unele se remarcă prin proprietățile lor medicinale. Aceste efecte se datorează compușilor biologic activi și medicinali, denumiți canabinoizi. Printre canabinoizi se numără tetrahidrocanabinolul (THC) și canabidiolul (CBD), ambele cu efecte terapeutice, care pot fi utile în tratarea unor boli și afecțiuni. Diferența dintre ele este următoarea:

  • THC are efecte psihoactive
  • CBD este sigur, nu are efecte psihoactive și poate reduce anxietatea, durerea și alte simptome ale unor boli cronice.

Acești doi canabinoizi majori sunt completați de alți canabinoizi minori, terpene și flavonoide, cărora li se atribuie, în plus, efectele medicinale asociate canabisului.

Studiile arată clar faptul că CBD-ul este un compus natural, non-psihoactiv, extras din planta de canabis, cu proprietăți terapeutice dovedite. El acționează ca analgezic, calmant, antiinflamator, anticonvulsivant, neuroprotector și relaxant muscular, fiind utilizat în tratarea și ameliorarea unei game largi de afecțiuni. O serie de studii au arătat faptul că CBD-ul reduce stresul și anxietatea și poate avea un posibil rol și în reglarea imunității.

CBD-ul a fost folosit în ultimii ani pentru combaterea durerilor reumatice și menstruale, iar cercetările moderne confirmă eficiența sa în:

  • Tulburări neurologice (epilepsie, scleroză multiplă)
  • Boli psihice (anxietate, depresie, schizofrenie)
  • Ca adjuvant în ateroscleroză, oncologie
  • Alte boli asociate stilului de viață modern.

Bolile neurologice afectează sistemul nervos, alterând funcția cognitivă. Terapia cu CBD poate încetini progresia acestor boli și poate îmbunătăți funcția cognitivă, ameliorând durerea și inflamația atunci când acestea apar ca simptome. În cazul bolilor oncologice, care implică tratamente lungi și complexe, canabidiolul este de ajutor în diferite protocoale de radioterapie și chimioterapie, aducând avantaje mari în gestionarea unor complicații precum stările de greață, vărsături și altele. În plus, canabidiolul poate ajuta în tratamentul unor simptome asociate multor boli, cum ar fi: oboseală, durere, anxietate, depresie, insomnie. Prin efectele sale complexe, canabidiolul (CBD) devine o opțiune complementară promițătoare în medicină, fără efecte psihoactive.

În ultimii ani, interesul pentru produsele pe bază de CBD a crescut substanțial, iar odată cu el, și inovațiile din industrie. Printre cele mai promițătoare descoperiri se numără CBD-ul solubil în apă, o formulă care promite o absorbție mai rapidă, o eficiență mai mare și o utilizare mai ușoară comparativ cu uleiurile tradiționale. Acesta se găsește în gama de ulei CBD de calitate de pe Ulei-CBD.ro.

Dar ce înseamnă mai exact CBD solubil în apă? Simplu spus, este o formă de CBD procesată astfel încât să se amestece foarte bine cu lichidele, spre deosebire de CBD-ul obișnuit, care este lipofil și greu de absorbit atunci când este ingerat. O formulă inovatoare de CBD solubil în apă este CBDactive+, care oferă o absorbție completă și rapidă a ingredientelor active, spre deosebire de uleiurile CBD tradiționale, care au o biodisponibilitate de cel mult 6-12%. Datorită solubilității sale, CBDactive+ poate fi amestecat cu apă și alte băuturi (ceai, suc, limonadă) sau poate fi utilizat într-un nebulizator pentru a fi transformat într-un aerosol fin, ce poate fi ușor inhalat, pentru efecte rapide și eficiente. CBDactive+ conține un spectru complet de terpene naturale din cânepă, ceea ce îmbunătățește acțiunea canabinoizilor și prelungește efectul acestora. Alte ingrediente din compoziția sa sunt: apă, ulei de cânepă, glicerină vegetală, curcumină, trigliceride, mircen, limonen, β-cariofilenă, bicarbonat de sodiu, pinen, linalol și extract de canabis cu un conținut ridicat de CBD. Cu o eficiență comparabilă cu un ulei CBD de 40%, CBDactive+ reprezintă o alternativă mai eficientă, mai plăcută la gust și mai economică față de uleiurile clasice de CBD. Prin utilizarea acestor produse cu CBD, cu spectru complet, se obțin mari avantaje alături de tratarea afecțiunilor și bolilor menționate anterior și anume:

  • Se îmbunătățește funcționarea sistemului digestiv
  • Se reduce nivelul de colesterol din sânge
  • Se protejează vasele de sânge și inima împotriva diferitelor boli
  • Se accelerează vindecarea leziunilor și rănilor.

De asemenea, canabidiolul reglează nivelurile hormonale, combate anxietatea, insomnia și susține funcțiile creierului. Produsele cu CBD se utilizează în funcție de simptomele bolii și de severitatea acestora și nu înainte de a cere sfatul unui medic.

