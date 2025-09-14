5 idei simple și rapide pentru cină recomandate de o dieteticiană pentru sănătatea intestinelor

Autor: Bogdan Atanasiu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 21:45
1005 citiri
5 idei simple și rapide pentru cină recomandate de o dieteticiană pentru sănătatea intestinelor
Persoane care pregătesc masa FOTO Pexels

Pentru a preveni bolile de inimă, cancerul și demența, dieteticiana Amy Buckley își umple frecvent farfuria cu pește, legume și fasole. Asta pentru că fibrele, grăsimile sănătoase și antioxidanții pot ajuta la reducerea inflamației cronice.

Spre deosebire de inflamația acută – răspunsul natural al organismului la infecții sau leziuni, care se manifestă prin roșeață, umflare și mâncărime – inflamația cronică este asociată cu un risc crescut de afecțiuni de sănătate pe termen lung.

„Ceea ce mâncăm poate stimula sau reduce nivelurile de inflamație din corp prin mai multe mecanisme”, explică Buckley, care lucrează la The Gut Health Clinic din Londra.

Grăsimile saturate din alimentele prăjite pot activa celulele imunitare care declanșează inflamația. În același timp, o diversitate redusă a microbiomului intestinal, cauzată de o dietă săracă în fibre, a fost asociată cu niveluri mai mari de inflamație.

„Nu există o singură ‘dietă antiinflamatoare’”, spune Buckley, care își finalizează doctoratul la King’s College London, studiind legătura dintre dietă și microbiomul intestinal în sindromul de colon iritabil, o afecțiune inflamatorie. Totuși, oamenii care urmează dieta mediteraneană – bogată în legume proaspete, cereale integrale, leguminoase și nuci – au mai puțină inflamație și o sănătate mai bună a inimii.

Buckley mănâncă astfel și ea, dar nu este restrictivă: „Mănânc ciocolată seara și înghețată într-o zi însorită”, spune ea.

Iată cele cinci cine antiinflamatoare preferate de Buckley, care sprijină sănătatea intestinelor:

1. Salată mare mixtă, cu brânză halloumi și pâine alături

Într-o seară caldă, Buckley pregătește adesea o salată „imensă”, măsline, ardei și varză murată, dacă are. Îi place să adauge fasole pentru extra fibre și proteine.

„Adaugă fasole în mâncare ori de câte ori poți”, spune ea.

Fasolea nu doar că este o sursă bună de fibre, hrănind bacteriile benefice din intestin, ci conține și polifenoli, compuși vegetali care ajută la reducerea inflamației și stresului oxidativ.

Pentru a da consistență salatei, Buckley poate adăuga brânză halloumi la grătar și o servește cu pâine integrală sau cu maia.

2. Pui la cuptor cu cartofi dulci

Când vrea o cină mai consistentă, Buckley coace un pui și cartofi dulci, pe care îi servește alături de o salată mare mixtă. Cartofii dulci sunt un amidon rezistent, ceea ce înseamnă că se descompun în molecule benefice în intestin. De asemenea, conțin fibre și antioxidanți.

3. Tofu cu legume

Buckley adoră stir-fry-ul de tofu cu orez brun. Începe prin a marina tofu-ul în sos de soia și un sos picant, apoi îl prăjește împreună cu mazăre dulce, bok choy și broccoli. Când se simte inspirată, pregătește un sos din tahini, sos de soia și ulei de susan pe care îl toarnă deasupra.

Într-un mojar, macină arahide și semințe de susan pentru a presăra peste preparat, adăugând aromă și fibre.

4. Paste integrale cu sos de roșii

Pentru o cină foarte simplă, Buckley combină paste integrale cu „un sos de roșii foarte bun cu legume”. Adaugă de obicei și năut pentru a crește aportul de fibre și presară puțin cașcaval deasupra.

5. Pește la grătar cu salată și o sursă de amidon

Pentru o altă cină simplă, Buckley gătește pește la grătar. Preferă bibanul de mare, dar peștii grași precum somonul, păstrăvul și sardinele sunt bogați în acizi grași omega-3 cu proprietăți antiinflamatoare.

Înainte de a-l găti, peștele este condimentat cu ulei de măsline extravirgin, lămâie și ierburi proaspete, pe care le păstrează la congelator, și este servit cu salată și o sursă de amidon precum orez sau cartofi, scrie Business Insider.

Colegiul Medicilor din București reacționează după declarațiile Mihaelei Bilic despre statine și colesterol: „Nu au nicio dovadă științifică”
Colegiul Medicilor din București reacționează după declarațiile Mihaelei Bilic despre statine și colesterol: „Nu au nicio dovadă științifică”
Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a transmis un mesaj după declarațiile făcute de dr. Mihaela Bilic în spațiul public, referitoare la terapia cu statine și rolul...
Liderii USR au cerut în coaliția de guvernare posturile de prefecți și de secretari de stat, conform ponderii politice SURSE
Liderii USR au cerut în coaliția de guvernare posturile de prefecți și de secretari de stat, conform ponderii politice SURSE
Partidul lui Dominic Fritz le-a cerut colegilor din coaliție să primească posturile de prefecți, secretari de stat și șefi de instituții deconcentrate, conform ponderii politice, potrivit...
#sanatate, #intestine, #Cina, #idei , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Intreaga tara va fi ingrozita". Filmarea uluitoare facuta de un rus intr-un cimitir al soldatilor morti in Ucraina
ObservatorNews.ro
Delicatesele cu care apicultorii romani s-au reinventat. Preturile variaza pentru fiecare buzunar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 5 idei simple și rapide pentru cină recomandate de o dieteticiană pentru sănătatea intestinelor
  2. De ce ne simțim în continuare obosiți când ne întoarcem din vacanță. Simptomul unei societăți dezechilibrate?
  3. Norocul surâde în sfârșit pentru 3 zodii. Horoscop pentru săptămâna 15 – 21 septembrie
  4. Gala premiilor Emmy 2025: Două servicii de streaming se bat pentru titlul de cel mai bun serial al anului
  5. Dieteticienii au fost întrebați care este cel mai bun ceai pentru pierderea grăsimii viscerale. Toți au dat același răspuns
  6. Un director spune că își poate da seama cât de realizată este o persoană doar uitându-se cum își comandă cafeaua
  7. Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu
  8. Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
  9. Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
  10. Horoscop zilnic. Duminică, 14 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită