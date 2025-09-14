5 idei simple și rapide pentru cină recomandate de o dieteticiană pentru sănătatea intestinelor

Pentru a preveni bolile de inimă, cancerul și demența, dieteticiana Amy Buckley își umple frecvent farfuria cu pește, legume și fasole. Asta pentru că fibrele, grăsimile sănătoase și antioxidanții pot ajuta la reducerea inflamației cronice.

Spre deosebire de inflamația acută – răspunsul natural al organismului la infecții sau leziuni, care se manifestă prin roșeață, umflare și mâncărime – inflamația cronică este asociată cu un risc crescut de afecțiuni de sănătate pe termen lung.

„Ceea ce mâncăm poate stimula sau reduce nivelurile de inflamație din corp prin mai multe mecanisme”, explică Buckley, care lucrează la The Gut Health Clinic din Londra.

Grăsimile saturate din alimentele prăjite pot activa celulele imunitare care declanșează inflamația. În același timp, o diversitate redusă a microbiomului intestinal, cauzată de o dietă săracă în fibre, a fost asociată cu niveluri mai mari de inflamație.

„Nu există o singură ‘dietă antiinflamatoare’”, spune Buckley, care își finalizează doctoratul la King’s College London, studiind legătura dintre dietă și microbiomul intestinal în sindromul de colon iritabil, o afecțiune inflamatorie. Totuși, oamenii care urmează dieta mediteraneană – bogată în legume proaspete, cereale integrale, leguminoase și nuci – au mai puțină inflamație și o sănătate mai bună a inimii.

Ads

Buckley mănâncă astfel și ea, dar nu este restrictivă: „Mănânc ciocolată seara și înghețată într-o zi însorită”, spune ea.

Iată cele cinci cine antiinflamatoare preferate de Buckley, care sprijină sănătatea intestinelor:

1. Salată mare mixtă, cu brânză halloumi și pâine alături

Într-o seară caldă, Buckley pregătește adesea o salată „imensă”, măsline, ardei și varză murată, dacă are. Îi place să adauge fasole pentru extra fibre și proteine.

„Adaugă fasole în mâncare ori de câte ori poți”, spune ea.

Fasolea nu doar că este o sursă bună de fibre, hrănind bacteriile benefice din intestin, ci conține și polifenoli, compuși vegetali care ajută la reducerea inflamației și stresului oxidativ.

Ads

Pentru a da consistență salatei, Buckley poate adăuga brânză halloumi la grătar și o servește cu pâine integrală sau cu maia.

2. Pui la cuptor cu cartofi dulci

Când vrea o cină mai consistentă, Buckley coace un pui și cartofi dulci, pe care îi servește alături de o salată mare mixtă. Cartofii dulci sunt un amidon rezistent, ceea ce înseamnă că se descompun în molecule benefice în intestin. De asemenea, conțin fibre și antioxidanți.

3. Tofu cu legume

Buckley adoră stir-fry-ul de tofu cu orez brun. Începe prin a marina tofu-ul în sos de soia și un sos picant, apoi îl prăjește împreună cu mazăre dulce, bok choy și broccoli. Când se simte inspirată, pregătește un sos din tahini, sos de soia și ulei de susan pe care îl toarnă deasupra.

Într-un mojar, macină arahide și semințe de susan pentru a presăra peste preparat, adăugând aromă și fibre.

4. Paste integrale cu sos de roșii

Pentru o cină foarte simplă, Buckley combină paste integrale cu „un sos de roșii foarte bun cu legume”. Adaugă de obicei și năut pentru a crește aportul de fibre și presară puțin cașcaval deasupra.

Ads

5. Pește la grătar cu salată și o sursă de amidon

Pentru o altă cină simplă, Buckley gătește pește la grătar. Preferă bibanul de mare, dar peștii grași precum somonul, păstrăvul și sardinele sunt bogați în acizi grași omega-3 cu proprietăți antiinflamatoare.

Înainte de a-l găti, peștele este condimentat cu ulei de măsline extravirgin, lămâie și ierburi proaspete, pe care le păstrează la congelator, și este servit cu salată și o sursă de amidon precum orez sau cartofi, scrie Business Insider.

Ads