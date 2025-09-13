Colegiul Medicilor din București reacționează după declarațiile Mihaelei Bilic despre statine și colesterol: „Nu au nicio dovadă științifică”

Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a transmis un mesaj după declarațiile făcute de dr. Mihaela Bilic în spațiul public, referitoare la terapia cu statine și rolul colesterolului în organism.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a transmis Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB - Coordonator al Departamentului Profesional - Științific.

Declarațiile Mihaelei Bilic au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Medicul nutriționist a scris pe Facebook faptul că statinele „scad dramatic producția de colesterol” și că lipsa acestuia ar putea afecta grav sistemul nervos.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare😱🧠 Daca ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat! După gafa medicală din anii ‘70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC😳 Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă😢 Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism- ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem “repara” celulele uzate. Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” și se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!😱 Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic. În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali🤯 Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special”, a scris Mihaela Bilic.

Statinele reprezintă o clasă de medicamente folosite pentru a reduce valorile colesterolului. Statinele pot fi prescrise de medic în cazul în care pacientul are un risc total foarte mare de a dezvolta anumite afecțiuni cardiovasculare. Chiar dacă pacientul ia în prezent statine, se recomandă o dietă sănătoasă pentru sistemul cardiovascular și exerciții fizice regulate, potrivit doc.ro.

