Un nou indicator rutier ar putea reduce poluarea din Capitală. Ce vrea Primăria Sectorului 2 să facă toți șoferii „pentru sănătatea copiilor”

Un nou indicator rutier ar putea reduce poluarea din Capitală FOTO /Unsplash

Primăria Sectorului 2 din București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care are ca scop îmbunătățirea calității aerului din Capitală, dar și protejarea sănătății copiilor. Este vorba de un semn rutier nou, care să îndemne șoferii la un gest ecologic, se arată în proiectul publicat luni, 6 octombrie.

Noul indicator rutier ar urma să facă parte din proiectul „Oprește Motorul”, inițiativă prin care administrația locală încearcă să încurajeze șoferii să adopte un comportament mai responsabil și să contribuie la protejarea mediului și a sănătății celor mici.

Mesajul inscripționat, „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi”, va fi amplasat în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă, acolo unde traficul rutier este intens în anumite momente ale zilei, se arată în proiect.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în documentul pus în dezbatere publică de Primăria Sectorului 2.

Expunerea constantă la aer poluat favorizează dezvoltarea afecțiunilor respiratorii și alergiilor la copii, spun specialiștii.

Aerul din jurul instituțiilor de învățământ conține adesea concentrații ridicate de particule fine, mai ales dimineața și după-amiaza, când părinții își aduc sau își iau copiii de la școală, arată datele strânse de primărie.

Cei interesați pot consulta documentația și pot trimite propuneri sau sugestii până la 13 octombrie 2025, fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2, se arată în comunicatul instituției.

