Cum pot foștii coasigurați să beneficieze de servicii medicale gratuite fără să ajungă la Urgențe

Autor: Aniela Manolea
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 09:42
620 citiri
Cum pot foștii coasigurați să beneficieze de servicii medicale gratuite

Legea nr. 141/2025 a eliminat statutul de coasigurat, pentru a elimina asigurații fără contribuție la sistemul public de sănătate. Rudele fără venituri care beneficiau până la 1 septembrie de asigurare de sănătate prin intermediul unui membru al familiei care lucra și plătea asigurarea pot merge acum la Urgențe, unde cozile au crescut, dar mai au și altă opțiune pentru a accesa servicii medicale gratuite.

Eliminarea statutului de coasigurat i-a lăsat pe mulți români fără asigurare de sănătate, însă Unitățile de Primire Urgențe (UPU) ale spitalelor nu sunt singura opțiune. Unii români pot beneficia în continuare de statul de asigurat, chiar dacă nu plătesc o contribuție.

„Cei care nu au nicio formă de asigurare dacă sunt bolnavi cronici, dacă sunt incluși în program național de sănătate pot veni cu o adeverință de la medicul curant și sunt înregistrați cu această calitate de asigurat și beneficiază de servicii medicale atât din cadrul programului național de sănătate cât și pentru toate celelalte boli până la 31 decembrie 2025. Începând cu 1 ianuarie 2026 se va vedea ce prevederi legale vor fi aplicabile în această situație”, a explicat Alina Mustiață, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Botoșani, citată de Adevărul.

Foștii coasigurați mai au o opțiune pentru a accesa servicii medicale gratuite, atunci când se încadrează la condițiile pentru venitul minim de incluziune, ajutor social acordat familiilor și persoanelor singure vulnerabile.

„Deasemenea aceste persoane pot beneficia dacă se încadrează la un venit minim de incluziune. Iar pentru această persoane plătitorul de venit reține contribuția de asigurări de sănătate la sursă. În această situație persoanele dobândesc calitatea de asigurat. Însă aceste persoane se pot asigura cu plată prezentându-se la ANAF. Acolo vor depune o declarație și vor achita contribuția de asigurări de sănătate”, a mai spus directoarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Botoșani.

