De la promisiuni de a face mai multă mișcare până la renunțarea la dulciurile de după-amiază, rezoluțiile de Anul Nou se concentrează adesea pe sănătate. Dar dacă medicul tău ar putea alege rezoluția pe care să o adopți… pe ce ar pune accent?

Medici și experți medicali dezvăluie lucrul pe care și-ar dori cel mai mult ca pacienții să îl respecte în 2025 – și împărtășesc ce rezoluții vor adopta ei înșiși pentru a-și îmbunătăți starea de bine.

Renunță la vaping pentru a reduce durerile de spate

Robert Lee, chirurg ortopedic și spinal consultant la Spitalul Wellington din Londra și Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust, explică:

„Toată lumea știe că renunțarea la fumat este o rezoluție bună, dar ceea ce poate nu știți este că aceasta este deosebit de importantă pentru sănătatea spatelui. Asta pentru că alimentarea cu sânge a discurilor intervertebrale – zona dintre oasele coloanei – este deja slabă.

Când fumezi sau folosești țigări electronice, nicotina constrânge vasele de sânge, agravând această alimentare cu sânge și degradând discurile mult mai rapid decât în mod normal. Am văzut pacienți de doar 30 de ani cu degenerări mult mai severe decât te-ai aștepta la vârsta lor, iar aproape toți fumează sau folosesc țigări electronice.”

Rezoluția mea: „Voi avea grijă să includ suficient lapte și brânză în alimentația mea. Calciul este important pentru sănătatea oaselor, iar pe măsură ce îmbătrânim (am 47 de ani), nevoile noastre cresc. Mă voi gândi la asta la fiecare masă – luând în calcul laptele din cereale, brânza la prânz și alimente precum broccoli și tofu, care sunt și ele bogate în calciu, ca parte a cinei.”

Ia creatină pentru a-ți îmbunătăți memoria și concentrarea

Dr. Jenna Macciochi, lector senior onorific în imunologie la Universitatea din Sussex, explică:

„Deși este asociată în mod tradițional cu sportivii, cercetările noi evidențiază beneficiile creatinei dincolo de sănătatea musculară. Acest compus natural joacă un rol esențial în furnizarea de energie creierului, în funcția cognitivă și chiar în sprijinirea îmbătrânirii sănătoase.

Funcționează prin refacerea adenozin-trifosfatului, molecula care transportă energia în corp, făcând-o esențială pentru performanța fizică, dar și pentru alte celule care au o cerere mare de energie, precum cele din creier și sistemul imunitar.

De aceea, încurajez oamenii să adauge suplimente de creatină în rutina lor, chiar dacă nu merg la sală. Poate îmbunătăți memoria și concentrarea, mai ales în perioadele stresante. Deși creatina se găsește în alimente precum carnea roșie și carnea de pasăre, obții mai mult din suplimente decât din alimentație – femeile și persoanele care urmează o dietă vegetariană sau bazată pe plante au în general rezerve mai mici de creatină, așa că beneficiază și mai mult de suplimente.

Este o metodă simplă, dar susținută de știință, de a-ți proteja corpul și creierul pentru viitor. Personal, iau 5 g zilnic.”

Rezoluția mea: „Voi reduce timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare. La fel ca mulți alții, munca mea necesită mult timp petrecut pe computer și, având copii mici, multe sarcini sunt împinse spre seară. Știu că reducerea expunerii la ecrane – mai ales seara – îmi va îmbunătăți calitatea somnului și claritatea mentală.”

Consumă zilnic un kiwi pentru sănătatea zonei inferioare a abdomenului

Clare Bourne, fizioterapeut specializat în sănătatea pelviană, explică pentru dailymail.com:

„Kiwi-ul conține un raport bun între fibrele solubile și cele insolubile, o combinație foarte importantă pentru prevenirea constipației. Contribuie la aportul zilnic recomandat de fibre de 30 g, pe care atât de mulți dintre noi nu îl atingem (două kiwi conțin 4-5 g de fibre, o șesime din necesarul nostru zilnic).

Fibrele nu sunt doar importante pentru sănătatea digestivă, ci și pentru sănătatea zonei pelviene, deoarece cele două sunt foarte strâns legate. Constipația afectează mai mult femeile decât bărbații. Poate duce la alte afecțiuni precum hemoroizi și poate contribui la simptomele prolapsului organelor pelviene (când peretele vaginal se lasă, cauzând greutate sau presiune vaginală) și, pentru unele persoane, la simptome urinare – așa că toți am putea beneficia de un aport mai mare de fibre.

Un aport crescut de fibre poate reduce și riscul de boli de inimă, diabet și anumite tipuri de cancer.”

Rezoluția mea: „Voi introduce diferite forme de exerciții fizice în rutina mea, deoarece recent m-am concentrat mai mult pe antrenamentele cu greutăți, dar îmi lipsesc mersul pe jos, Pilates și spinningul. Mișcarea este minunată și pentru sănătatea digestivă și pelviană, care sunt pasiunile mele principale în munca mea, așa că mă gândesc mereu la modalități de a le include în viața mea.”

Stabilește o limită zilnică pentru social media pentru a combate dependența de tehnologie

Dr. Faye Begeti, neurolog la Oxford University Hospitals, spune:

„Mulți oameni raportează că au format obiceiuri problematice cu tehnologia. Aceste obiceiuri sunt adesea stocate într-o parte a creierului care funcționează pe pilot automat, ceea ce duce la utilizare involuntară, când accesăm aplicațiile fără să ne gândim. Dacă te confrunți cu astfel de probleme, o strategie eficientă este să stabilești un număr limitat de verificări pe zi, împreună cu o limită de timp - eu, personal, verific social media de două ori pe zi.

Odată ce acest tipar este încorporat în creier, vei constata că ești mult mai puțin tentat să accesezi social media sau alte aplicații în afara timpului planificat.”

Rezoluția mea: „Voi crea mai multe amintiri emoționale. Ca neurolog, am privilegiul de a îngriji mulți oameni spre finalul vieții lor. Acest lucru mi-a oferit o apreciere profundă pentru ceea ce contează cu adevărat. În neuroștiințe, vorbim despre două tipuri de amintiri: amintirile semantice, care sunt faptice (cum ar fi lucrurile pe care le învățăm sau studiem), și amintirile episodice, care sunt experiențe personale.

În ultimii ani, viața a fost un vârtej. Am lucrat în timpul pandemiei, am văzut numeroși pacienți, am ținut pasul cu cele mai recente cercetări în neurologie și neuroștiințe și am scris o carte – toate acestea în timp ce creșteam doi copii mici. Aceasta a creat multe amintiri semantice, dar nu la fel de multe episodice. Viața poate părea o ceață când lipsesc aceste amintiri personale și vii.

Așadar, anul acesta mă voi concentra pe crearea mai multor amintiri de acest fel cu copiii mei și voi ține un jurnal pentru a captura, în timp real, emoțiile acestor momente.”

Începe antrenamentele cu greutăți pentru a-ți menține greutatea corporală

Dr. Michal Mor, fiziolog și co-fondator al companiei de sănătate metabolică Lumen, spune:

„Poate nu pare atrăgător, dar construirea masei musculare este esențială. Pierzi până la 8% din masa musculară în fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani – un declin numit sarcopenie.

Când mușchii tăi se degradează, pierzi și mitocondriile (uzinele energetice ale celulelor), iar metabolismul tău are de suferit. Nivelul de energie scade, arderea grăsimilor scade, devine mai dificil să-ți gestionezi greutatea – aproape toate problemele asociate îmbătrânirii pot fi legate de pierderea masei musculare. Acest lucru este cu atât mai relevant pentru femeile aflate la menopauză, care, conform datelor, experimentează o scădere de 10-17% a arderii grăsimilor dimineața, indicând un declin al sănătății metabolice.

Așadar, fă din antrenamentele cu greutăți și consumul de proteine o prioritate, ambele fiind necesare pentru construirea mușchilor. Concentrează-te pe modalități de a limita descompunerea musculară. De exemplu, înainte de a alege să te antrenezi pe stomacul gol, fii conștient că mitocondriile necesită carbohidrați ca combustibil. Dacă aceștia nu sunt disponibili, corpul tău va descompune mușchii, ceea ce îți va afecta obiectivele. Așadar, ar putea fi util să iei o gustare înainte de o sesiune intensă.”

Rezoluția mea: „Voi reduce nivelul de stres. Stresul continuu crește nivelul hormonului cortizol, ceea ce poate duce la descompunerea mușchilor în timp. Am resimțit impactul acestui lucru anul acesta, trezindu-mă dimineața cu mai puțină energie. Pentru mine, acest lucru va însemna să fac o plimbare lungă până acasă după muncă pentru a mă deconecta.”

Verifică-ți pulsul pentru a-ți salva viața

Dr. Aaisha Opel, cardiolog consultant și director medical la OneWelbeck din Londra, spune:

„Verifică-ți pulsul. Dacă este neregulat, ai putea avea fibrilație atrială (FA), cea mai comună tulburare de ritm cardiac, care, pentru unii, nu prezintă simptome și este asociată cu un risc mai mare de accident vascular cerebral din cauza formării cheagurilor de sânge. Dacă este detectată FA, se face un ECG (electrocardiogramă care măsoară activitatea electrică a inimii) pentru a analiza ritmul, iar dacă este cazul, se prescrie un medicament anticoagulant pentru a gestiona riscul de accident vascular cerebral.

Un control de 15 secunde al pulsului ți-ar putea salva viața. Pune-ți ușor degetul arătător și cel mijlociu pe partea interioară a încheieturii mâinii, pe partea degetului mare, timp de 15 secunde, și dacă observi că pulsul este neregulat – adică simți că sare sau accelerează intermitent – mergi la un medic.”

Rezoluția mea: „Voi face exerciții zilnice de respirație profundă – este atât de ușor să cazi în capcana de a funcționa pe baza adrenalinei, iar exercițiile zilnice de respirație profundă îmi vor permite să depășesc acest lucru. Tratez mulți pacienți cu disfuncții autonome – sistemul nervos autonom controlează ritmul cardiac și tensiunea arterială și este responsabil de răspunsul la stres. Afectarea sistemului nervos autonom este mecanismul de bază al long Covid, de exemplu – iar exercițiile de respirație diafragmatică profundă ajută la reglarea acestuia.”

Fă genuflexiuni pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit și a reduce durerea

Dr. Sabine Donnai, medic generalist consultant și fondator al companiei de longevitate personalizată Viavi, spune:

„Include una – ideal două – sesiuni săptămânale de 30 de minute de antrenament de forță pentru tot corpul. Antrenamentele de rezistență îmbunătățesc semnificativ sănătatea mentală, reducând simptomele de anxietate și depresie. Studiile arată că eliberarea neurotransmițătorilor [mesageri chimici], precum endorfinele, în timpul exercițiilor fizice poate îmbunătăți starea de spirit și reduce percepția durerii.

Susține și neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a crea noi conexiuni – îmbunătățind astfel funcțiile cognitive, cum ar fi memoria. Include exerciții precum genuflexiuni, fandări, flotări, ramat, împins deasupra capului și tracțiuni asistate.”

Rezoluția mea: „Voi include o saună de 15 minute sau o baie caldă în cele 90 de minute înainte de culcare. Cercetările confirmă beneficiul încălzirii temperaturii corpului înainte de culcare, iar termoreglarea ulterioară ajută la răcirea corpului, facilitând adormirea și îmbunătățind calitatea somnului.”

Gura, gingiile și dinții sunt poarta de intrare în sistemul nostru digestiv

Anul acesta, acordă prioritate microbiomului delicat al gurii tale, rămânând în duș cu cinci minute mai mult pentru a te peria și a folosi ața dentară. Făcând acest lucru în timp ce te bucuri de aburul cald al dușului, vei fi încurajat să petreci mai mult timp îngrijindu-ți dinții, în loc să te grăbești. Când igiena orală este deficitară, gingiile pot deveni umflate și poroase, eliberând bacterii nedorite, adesea prinse sub gingii, în fluxul sanguin.”

Femeilor, puneți-vă pe primul loc

Sushma Srikrishna, uroginecolog consultant la London Bridge Hospital și King's College Hospital din Londra, spune:

„Anul acesta, vă implor să iubiți mai mult – și să vă iubiți pe voi, mai presus de toate. Atât de multe dintre paciente, toate femei, se pun pe ultimul loc. Cred că, foarte des, lipsa acestei iubiri față de sine este ceea ce declanșează multe probleme de sănătate și agravează anumite afecțiuni.

Când ești stresată, anxioasă și nu ai grijă de tine, corpul și creierul tău eliberează cantități mari de cortizol, care, pe termen lung, te poate face mult mai predispusă la infecții urinare recurente, vezică hiperactivă și la agravarea fiecărui simptom perimenopauzal și menopauzal la care te poți gândi”.

