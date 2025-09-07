Scandal în sănătate. Autoritățile iau atitudine contra medicilor antivacciniști. „Mă gândesc să sesizez Parchetul”

Ministrul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și CNAS iau atitudine contra medicilor care răspândesc informații false, fără dovezi științifice. Instituțiile au condamnat sâmbătă, 6 septembrie, o conferință în care au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, avertizând că acestea pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină.

„Mă gândesc să sesizez Parchetul în legătură cu pseudoconferința de la Brașov și voi trimite Corpul de Control la spitalele din care provin medicii care au participat. Raportul îl voi trimite la Parchet”, a declarat, la Digi24, Ministrul Sănătății.

Colegiul Medicilor din România transmite că a aflat cu îngrijorare că sâmbătă are loc la Brașov o așa zisă conferință, în fapt o manifestare “pseudo-științifică” în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate și cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală.

Potrivit instituției, ”dezinformarea și răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidență sunt de natură să diminueze încrederea în știință și profesioniști, iar propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică”.

”Considerăm că atât participanții, cât și lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să știe că noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile științifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals științific și medical”, mai arată instituția.

”Bolile infecțioase și prevenția lor reprezintă un domeniu medical care a beneficiat major de descoperirile medicale ale ultimului secol, iar vaccinarea a prevenit milioane de decese în rândul copiilor și adulților, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare prin vaccin. Atragem atenția că această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice. Considerăm că medicii cu drept de liberă practică trebuie să respecte riguros principiile medicale și etice care trebuie să le ghideze activitatea”, mai transmite Colegiul Medicilor.

Mesajul este semnat de Prof. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinte Comisia de Boli Infecțioase a CMR, Prof. Dr. Simona Ruță, Președinte Comisia de Microbiologie a CMR, Dr. Dina Mergeani, Președinte Comisia de Medicină de familie a CMR.

Ministrul Sănătății cere măsuri

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat sâmbătă, după organizarea unei conferințe, la Brașov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, el arătând că condamnă categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină.

Ministrul mai spune că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific.

El cere Colegiului Medicilor din România să ia măsuri de urgență și precizează că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze.

”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne. Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”, spune ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Reacția CNAS

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a transmis sâmbătă cu un mesaj către pacienți, în care arată că atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discute direct cu medicul de familie sau cu specialistul care le urmărește cazul și îi îndeamnă să nu se lase influențați de opinii răspândite fără fundament.

În mesajul către pacienți, președintele CNAS transmite că ”în ultima perioadă au apărut în spațiul public mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot crea confuzie sau teamă, iar unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoștințele fundamentale dobândite în facultatea de medicină și recomandările validate de comunitatea științifică internațională”.

”Astfel de informații nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor”, precizează Moldovan.

Evenimentul de la Brașov a stârnit un scandal major în rândul comunității medicale și al opiniei publice, fiind considerat un exemplu clar de propagare a pseudoștiinței și dezinformării într-un context sensibil de sănătate publică.

De asemenea, mai mulți medici au reacționat pe rețelele sociale cerând CMR măsuri urgente față de medicii care promovează pseudo-știința.

Managerul Spitalului Județean de Urgență din

Medicul Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean de Urgență Timișoara, a reacționat, sâmbătă, la scandalul creat în jurul unui eveniment petrecut la Brașov, în cadrul căruia mai mulți medici au propagat teorii conspiraționiste în legătură cu efectele vaccinării anti-Covid-19.

Societatea Română de Epidemiologie se alătură demersului Colegiului Medicilor din România și cel al rectorilor Universităților de Medicină și Farmacie în a atrage atenția publicului asupra dezinformărilor și mistificării adevărului științific în cadrul așa-zisei conferințe de la Brașov, a comunicat sâmbătă organizația menționată.

Conferința de la Brașov

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participat sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”.

În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”. Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov.

La eveniment participă și Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie. De asemenea, apar pe listă și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad, conform Digi24.ro.

