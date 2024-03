Misofonia, o adevărată povară. Tulburarea care face ca sunetele să te înnebunească

Imaginează-ți următorul scenariu. Stai seara la televizor cu iubitul, pe canapea, iar el desface o pungă de chipsuri. Tu te crispezi imediat, de parca ai urmări un film de groază, dar nu te sperie nimic altceva, în afară de ceea ce urmează... RONȚ! Și acesta nu este singurul sunet care te face să te simți ca și cum cineva ar sparge sticla cu ciocanul în mii de bucățele chiar lângă urechea ta. Dacă te regăsești în această descriere, este foarte probabil să suferi de misofonie.

Ce este misofonia?

Sindromul sensibilității selective la sunete sau misofonia este o tulburare. Nu înseamnă că orice sunet te scoate din minți, ci doar unele, pe care le auzi chiar și când nu se produc în imediata ta proximitate. Sunetul de chipsuri ronțăite, de exemplu, este la fel de deranjant, când suferi de misofonie, și când are loc lângă tine, și când se produce în alt colț al camerei și chiar și în altă cameră.

Misofonia are un declanșator; de obicei acesta este un sunet oral, făcut de cineva când mănâncă, respiră, mestecă, cască sau fluieră. În unele cazuri factorul declanșator poate fi și o mișcare repetitiva pe care parca începi să o auzi la un moment dat: cineva te agită, te înghiontește sau își clatină piciorul.

Cum este să trăiești cu misofonie?

Sindromul sensibilității selective la sunete este o tulburare medicală reală și este destul de greu de digerat atât de cel care suferă de ea, cât și de cei din jur. A povestit despre asta Jennie Lynn, într-un articol scris pe Yourtango.com:

Ads

„Pentru cei mai mulți dintre oamenii normali sunetul de chipsuri ronțăite nu este o problemă. Dar pentru mine este foarte enervant. Ca să nu mai vorbesc despre sunetul din momentul în care atinge lingura sau furculiță cu dinții... Mi se face pielea de găină, mi se strepezesc dinții și am nevoie de multă stăpânire de sine ca să nu-l înjunghii. Iar plescăitul pe care îl scoate uneori când mănâncă... Uneori trebuie să îmi pun căștile și să ascult muzică pentru a încerca să nu-l mai aud.

Știind că sufăr de o tulburare medicală reală, iubitul meu a încercat să își schimbe obiceiurile, dar problema tot persistă.

Am citit articole despre ale cupluri care trăiesc cu această tulburare și sfatul este fie ca persoana în cauză să îndure, în speranța că se va desensibiliza la un moment dat, fie să își părăsească partenerul pentru a găsi o altă persoană ale cărei obiceiuri nu vor fi atât de enervante.

Nu, nu doar sunetul de ronțăit mă deranjează

Ads

Suflătoarele de frunze, oamenii gălăgioși care vorbesc în fața casei noastre, copiii care plâng sau țipă, când cineva mănâncă popcorn sau nachos la cinematograf... astea completează lista sunetelor care mă scot din minți.

Nu simt din start că aș vrea să strâng de gât persoana. Când aud un sunet neplăcut, doar încep să mă simt iritată foarte repede. Pe măsură ce continuă, enervarea se acumulează și ajunge la un nivel la care aproape că am nevoie de un sac de box pentru a-mi descărca nervii. Am încercat exerciții de respirație, dar cele mai bune prietene s-au dovedit a fi căștile.

Cum faci fața misofoniei

În concluzie, cum fac față la atâta enervare, mai ales că vine din partea bărbatului pe care îl prețuiesc atât de mult? Îl iubesc, așa că doar mă strâmb și suport. Îl mai înghiontesc în coaste câteodată, dar de cele mai multe ori îi spun cât de tare se aude și el încearcă să scadă volumul.

Încă nu am găsit niciun tratament pentru aceasta tulburare. Se spune că nu are vindecare, așa că probabil voi trai așa pentru tot restul vieții. Nu sunt nebună, doar am o nefericită aversiune față de zgomote.

Misofonia este o tulburare reală pentru care nu există tratament în afară de a lucra continuu pentru desensibilizare”.

Ads