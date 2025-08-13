Guvernul i-a luat la ochi și pe preoți, călugări și călugărițe. Aceștia nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurare medicală la stat

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 10:52
624 citiri
Guvernul i-a luat la ochi și pe preoți, călugări și călugărițe. Aceștia nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurare medicală la stat
Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurare medicală la stat. FOTO Hepta

Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare.

Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. După 1 septembrie însă, vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026. Măsura face parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public, după cum arată Ziarul de Iași.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Sunt exceptate doar persoanele cu adevărat nevoiașe

Monalisa Artenie a precizat că de la plata contribuției sunt exceptate doar persoanele cu adevărat nevoiașe, precum cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave. În aceste cazuri, calitatea vieții este redusă, iar persoanele respective nu au posibilitatea de a plăti contribuția ori de a accesa serviciile medicale, motiv pentru care beneficiază în continuare de sprijin.

Purtătorul de cuvânt a explicat că atunci când mergem la medic avem așteptarea ca actul medical să fie de calitate și să includă tehnologii avansate, însă pentru a asigura acest lucru sunt necesare resurse financiare.

