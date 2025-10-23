Renunțarea la micul dejun ar putea avea un efect în lanț asupra sănătății

Se știe deja că a mânca micul dejun în mod regulat este benefic pentru starea de spirit, funcțiile cognitive, metabolism și multe altele. Iar potrivit unei meta-analize recente publicate în revista Nutrients, persoanele care sar frecvent peste micul dejun au un risc mai mare de a dezvolta sindrom metabolic, un termen care reunește mai multe afecțiuni ce cresc riscul de accident vascular cerebral, diabet și boli de inimă.

O persoană este diagnosticată cu sindrom metabolic atunci când prezintă cel puțin trei dintre următorii factori de risc: glicemie ridicată, colesterol mare, tensiune arterială crescută, trigliceride mari și exces de grăsime abdominală. Potrivit Cleveland Clinic, aproximativ 1 din 3 adulți americani suferă de sindrom metabolic. Mulți factori de stil de viață — alimentația, mișcarea, somnul, genetica și altele — influențează riscul de a dezvolta aceste afecțiuni, însă cercetătorii din China și-au propus să afle care este impactul concret al micului dejun asupra acestui sindrom.

Autorii studiului au analizat date din nouă cercetări, totalizând 118.385 de persoane, și au descoperit că a sări în mod regulat peste micul dejun crește riscul de a dezvolta sindrom metabolic. Studiile individuale au fost realizate în Coreea, Japonia, Statele Unite și Iran.

Nu toate studiile incluse în meta-analiză au ajuns la aceleași concluzii. De exemplu, cercetările din SUA și Japonia nu au găsit o legătură între lipsa micului dejun și grăsimea abdominală, în timp ce studiul din Iran a identificat o astfel de asociere.

Cu toate acestea, analizând toate datele împreună, cercetătorii au constatat că renunțarea la micul dejun este asociată cu un risc mai mare de sindrom metabolic. Mai multe studii din meta-analiză au arătat, de asemenea, că obiceiul de a omite micul dejun este corelat cu glicemie ridicată, colesterol crescut și hipertensiune arterială — dincolo de diagnosticul general de sindrom metabolic.

Aceasta s-ar putea explica prin mai multe mecanisme. Cercetătorii au notat că „sărirea peste micul dejun poate perturba ritmul circadian și echilibrul metabolic”. De asemenea, poate afecta „capacitatea organismului de a procesa nutrienții”, au explicat autorii. În plus, persoanele care iau micul dejun tind să mănânce mai puțin pe parcursul zilei, a spus dr. Mir Ali, chirurg bariatric din California, pentru Medical News Today. Acest lucru poate ajuta la controlul greutății abdominale și al glicemiei.

Totuși, studiul are și limitări. Cercetătorii nu au putut determina statutul socioeconomic și obiceiurile alimentare generale (dincolo de micul dejun) ale participanților, factori care pot influența puternic sănătatea. În plus, studiile analizate au folosit metode diferite — unele au urmărit participanții în timp, altele au analizat date la un singur moment — ceea ce poate afecta consistența rezultatelor.

Este important de menționat că a sări peste micul dejun nu este același lucru cu postul intermitent, care poate avea beneficii pentru sănătate atunci când este practicat corect.

Autorii studiului au recunoscut că rezultatele lor contrazic parțial ideea de post intermitent — un regim alimentar în care se mănâncă doar în anumite intervale ale zilei, adesea sărind peste micul dejun. Practicat corespunzător, postul intermitent poate ajuta la pierderea în greutate și la prevenirea unor afecțiuni precum diabetul, fiind o alegere sănătoasă pentru mulți oameni.

„Postul intermitent este un regim alimentar structurat, care presupune cicluri bine definite de post și alimentație”, au scris autorii. Comparativ cu persoanele care sar întâmplător peste micul dejun, cei care practică postul intermitent în mod conștient au, în general, o alimentație și un stil de viață mai sănătos. Acesta este motivul pentru care simpla omiterea a micului dejun poate avea efecte negative asupra sănătății, în timp ce postul intermitent, bine gestionat, poate fi benefic.

Schimbările de stil de viață pot ajuta la controlul afecțiunilor care compun sindromul metabolic.

Dacă nu practici postul intermitent, a lua un mic dejun hrănitor este o alegere bună.

Deși este indicat să eviți cerealele dulci, care pot crește riscul de colesterol ridicat menționat în studiu, există multe opțiuni sănătoase pentru a-ți începe ziua corect și a reduce riscul de sindrom metabolic. Iaurtul grecesc cu nuci, omleta cu legume, pâinea prăjită cu avocado, smoothie-urile din fructe și brânza de vaci sunt toate alegeri potrivite pentru prima masă a zilei.

Schimbările de stil de viață (și uneori tratamentele medicamentoase) sunt esențiale pentru a gestiona afecțiunile care compun sindromul metabolic. Probleme precum colesterolul mare, trigliceridele crescute și glicemia ridicată pot fi controlate prin exerciții fizice, medicație și alimentație adecvată.

A sări peste micul dejun poate părea o economie de timp pentru cineva care se grăbește dimineața, dar a petrece câteva minute înainte de muncă — sau chiar cu o seară înainte — pentru a pregăti ouă fierte sau un bol cu iaurt poate fi diferența care te ajută să îți menții sănătatea inimii, scrie huffpost.com.

