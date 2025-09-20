Cinci obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea creierului: ce recomandă un expert în longevitate

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 15:06
Cinci obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea creierului: ce recomandă un expert în longevitate
FOTO Pixabay

Dugal Bain-Kim, fondator al unui start-up dedicat longevității, și-a schimbat complet stilul de viață după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer. Acum, la 41 de ani, el susține că prevenția începe din tinerețe și propune cinci obiceiuri simple, dar eficiente, pentru a menține creierul sănătos cât mai mult timp.

Ce merită să introduci în rutina zilnică

1. Suplimentarea cu creatină

Cunoscută mai ales în sport, creatina nu ajută doar mușchii, ci și creierul. Studii recente arată că oferă celulelor cerebrale energie suplimentară pentru a combate stresul și declinul cognitiv, inclusiv în condiții de somn insuficient.

2. Microdozarea medicamentelor GLP-1

Tratamente precum semaglutida sau tirzepatida, folosite pentru diabet și obezitate, ar putea avea efecte neuroprotectoare. Cercetările sugerează că reduc riscul de demență și încetinesc micșorarea creierului odată cu vârsta.

3. Exerciții cardio moderate

Alergarea, mersul pe bicicletă sau alte activități care mențin o frecvență cardiacă stabilă întăresc inima și îmbunătățesc circulația, esențiale pentru sănătatea creierului.

4. Dieta MIND

Creată la Harvard, combină dieta mediteraneană și DASH, punând accent pe alimente „prietenoase cu creierul”: legume verzi, fructe de pădure, nuci, fasole, pește gras și ulei de măsline.

5. Somnul de calitate

Un program constant de 7–9 ore pe noapte este fundamental. Bain-Kim spune că își setează ca obiectiv 7 ore și 45 de minute de somn bun, considerându-l cea mai importantă investiție pentru minte.

