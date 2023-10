Cele două femei care au fost eliberate luni din custodia Hamas păreau a fi într-o stare medicală "OK" când au ajuns la spitalul Ichilov din Tel Aviv, a declarat marţi dimineaţă un oficial al spitalului, relatează CNN.

Militanţii palestinieni au declarat că au eliberat două femei, în vârstă de 85 de ani şi 79 de ani, din motive de sănătate, după ce le-au luat ostatice, împreună cu alte peste 200 de persoane, în timpul atacului armat din 7 octombrie din Israel, în care militanţii au ucis 1.400 de persoane.

"Arată bine. Starea lor medicală este OK. Vorbesc", a declarat asistenta-şefă a spitalului, Eti Uziel, într-o înregistrare video difuzată de spital la scurt timp după sosirea celor două femei.

