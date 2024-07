Vaccinul împotriva HIV a fost în sfârșit descoperit. Două injecții pe an oferă o protecție de 100% STUDIU

Conform rezultatelor unui studiu publicat miercuri, 24 iulie, injecțiile bianuale utilizate pentru tratarea SIDA au fost 100% eficiente în prevenirea noilor infecții la femei, scrie Associated Press.

Cercetătorii au raportat că nu au existat infecții la femeile tinere și la fetele care au primit injecțiile în cadrul unui studiu realizat pe aproximativ 5.000 de persoane din Africa de Sud și Uganda. Într-un grup care a primit zilnic pastile de prevenire, aproximativ 2% au ajuns să contracteze HIV de la parteneri sexuali infectați, scrie g4media.ro.

"Să vezi acest nivel de protecție este uimitor", a declarat Salim Abdool Karim despre injecții. El este directorul unui centru de cercetare a SIDA din Durban, Africa de Sud, care nu a luat parte la cercetare.

Injecțiile produse de compania americană Gilead și vândute sub denumirea Sunlenca sunt aprobate în SUA, Canada, Europa și în alte țări, dar numai ca tratament pentru HIV. Compania a declarat că așteaptă rezultatele testelor efectuate pe bărbați înainte de a solicita permisiunea de a le utiliza pentru a proteja împotriva infecției.

Rezultatele obținute la femei au fost publicate miercuri, 24 iulie, în New England Journal of Medicine și discutate în cadrul unei conferințe privind SIDA la München. Gilead a plătit pentru studiu, iar unii dintre cercetători sunt angajați ai companiei. Din cauza rezultatelor surprinzător de încurajatoare, studiul a fost oprit devreme și tuturor participanților li s-au oferit injecțiile, cunoscute și sub numele de lenacapavir.

Deși există și alte modalități de prevenire a infecției cu HIV, cum ar fi prezervativele sau pilulele zilnice, utilizarea consecventă a acestora a fost o problemă în Africa. În noul studiu, doar aproximativ 30% dintre participanții cărora li s-au administrat pastilele de prevenire Truvada sau Descovy de la Gilead le-au luat efectiv, iar această cifră a scăzut în timp.

Perspectiva unei injecții de două ori pe an este "o veste destul de revoluționară" pentru pacienții noștri, a declarat Thandeka Nkosi, care a ajutat la desfășurarea cercetării Gilead la Desmond Tutu Health Foundation din Masiphumelele, Africa de Sud. "Oferă participanților posibilitatea de a alege și elimină întreaga stigmatizare legată de administrarea de pilule" pentru prevenirea HIV.

Experții care lucrează pentru a opri răspândirea SIDA sunt încântați de injecțiile Sunlenca, dar sunt îngrijorați că Gilead nu a convenit încă asupra unui preț accesibil pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele. Compania a declarat că va urmări un "program de licențiere voluntară", sugerând că doar un număr restrâns de producători de medicamente generice ar avea permisiunea de a le produce.

"Gilead are un instrument care ar putea schimba traiectoria epidemiei de HIV", a declarat Winnie Byanyima, director executiv al Agenției ONU pentru SIDA, cu sediul la Geneva.

Ea a declarat că organizația sa a îndemnat Gilead să împartă brevetul Sunlenca cu un program susținut de ONU care negociază contracte ample care permit producătorilor de medicamente generice să producă versiuni ieftine ale medicamentelor pentru țările sărace din întreaga lume. Ca tratament pentru HIV, medicamentul costă mai mult de 40 000 de dolari pe an în SUA, deși suma plătită de persoane variază.

Dr. Helen Bygrave de la Medici fără Frontiere a spus într-o declarație că injecțiile ar putea "inversa epidemia dacă sunt disponibile în țările cu cea mai mare rată de noi infecții". Ea a îndemnat Gilead să publice un preț pentru Sunlenca ce ar fi accesibil pentru toate țările.

Într-o declarație de luna trecută, Gilead a afirmat că este prea devreme pentru a spune cât de mult ar costa Sunlenca pentru prevenire în țările mai sărace. Dr. Jared Baeten, vicepreședinte senior al Gilead pentru dezvoltare clinică, a declarat că societatea discută deja cu producătorii de medicamente generice și a înțeles cât de "extrem de important este să ne mișcăm rapid".

O altă injecție pentru prevenirea HIV, Apretude, care se administrează la fiecare două luni, este aprobată în unele țări, inclusiv în Africa. Se vinde pentru aproximativ 180 de dolari pe pacient pe an, ceea ce este încă prea scump pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare.

Byanyima a declarat că persoanele care au cea mai mare nevoie de protecție de lungă durată includ femeile și fetele care sunt victime ale violenței domestice și bărbații homosexuali din țările în care relațiile homosexuale sunt incriminate. Potrivit UNAIDS, 46% din noile infecții cu HIV la nivel mondial în 2022 au fost înregistrate la femei și fete, care erau de trei ori mai predispuse la infectare decât bărbații din Africa.

Byanyima a comparat știrile despre Sunlenca cu descoperirea, cu decenii în urmă, a medicamentelor împotriva SIDA care ar putea transforma infecția cu HIV dintr-o condamnare la moarte într-o boală cronică. Atunci, președintele sud-african Nelson Mandela a suspendat brevetele pentru a permite un acces mai larg la medicamente; prețul a scăzut ulterior de la aproximativ 10.000 de dolari pe pacient pe an la aproximativ 50 de dolari.

Olwethu Kemele, lucrător în domeniul sănătății la Fundația Desmond Tutu pentru Sănătate, a estimat că injecțiile ar putea crește numărul persoanelor care se prezintă pentru prevenirea HIV și ar putea încetini răspândirea virusului. Ea a spus că femeile tinere ascund adesea pastilele pentru a evita întrebările din partea iubiților și a membrilor familiei. "Acest lucru face ca fetelor să le fie greu să continue", a spus ea.

Într-un raport privind starea epidemiei globale publicat săptămâna aceasta, UNAIDS a afirmat că în 2023 vor fi mai puține persoane infectate cu HIV decât în orice alt moment de la sfârșitul anilor 1980. La nivel mondial, HIV infectează aproximativ 1,3 milioane de persoane în fiecare an și ucide peste 600 000, în principal în Africa. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în Africa, infecțiile cu HIV sunt în creștere în Europa de Est, America Latină și Orientul Mijlociu.

În cadrul altor cercetări prezentate la conferința privind SIDA, Andrew Hill de la Universitatea din Liverpool și colegii săi au estimat că, odată ce producția de Sunlenca este extinsă pentru a trata 10 milioane de persoane, prețul ar trebui să scadă la aproximativ 40 de dolari pe tratament. El a declarat că este esențial ca autoritățile sanitare să aibă acces la Sunlenca cât mai curând posibil.

"Acesta este cel mai apropiat vaccin împotriva HIV", a spus el.

