Vitamina care poate încetini procesul de îmbătrânire. Rezultatele unui nou studiu

Oamenii de știință manifestă din ce în ce mai mult interes pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Una dintre soluții - consumul de vitamina D - este destul de accesibilă la preț și joacă un rol esențial în menținerea sănătății mușchilor și oaselor.

Potrivit ultimelor studii, nivelul scăzut de vitamina D este asociat cu pierderea musculară și diverse afecțiuni specifice procesului de îmbătrânire.

Îmbătrânirea este un proces mult mai complex, ce implică modificări celulare, inflamație cronică și diverse aspecte genetice.

Consumul de vitamina D poate sprijini organismul uman, un sfat pe care medicii îl oferă de mult timp.

Vitamina D poate fi luată în mod natural, în special în anotimpurile calde, cu multă lumină naturală. Totuși, chiar și atunci, alimentarea cu vitamina D ar putea fi insuficientă, mai ales pentru cei care lucrează din spații închise. Astfel, se recomandă dozarea cu vitamina D din sursă externă, adică de suplimente alimentare. Cei mai în vârstă iau vitamina D în special pentru afecțiuni precum osteoporoza și fracturile osoase.

Avertismentul medicilor pentru cei care vor să ia vitamina D „după ureche"

Chiar dacă vitamina D are efecte benefice pentru organism, medicii avertizează că aceasta trebuie administrată fără a face exces. Astfel, medicamentele trebuie administrate sub îndrumarea medicului. În plus, în anumite cazuri, vitamina D poate avea efecte nedorite dacă interacționează cu alte pastile.

Autorii italieni ai studiului avertizează că pentru a ajunge la concluzii clare în legătură cu relația dintre vitamina D și evitarea procesului de îmbătrânire e nevoie de cercetări suplimentare. Analiza oamenilor de știință a fost publicată în revista Nutrients.

Ads