Uniunea Europeană nu a reușit încă să aplice Rusiei cel de-al șaselea pachet de sancțiuni anuntațe cu mai bine de două săptămâni în urmă. Ungaria a promis că își va da votul dacă blocul comunitar va găsi soluții la problemele pe care le-ar crea aplicarea acestei măsuri.

Într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles marți 17 aprilie, Josep Borrell, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate a declarat că „din nefericire”, nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu privire la un al şaselea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, potrivit eceee.org.

”Ne confruntăm cu aceleaşi dificultăţi cu privire la unanimitatea privind interzicerea petrolului”, a menţionat Baerbock.

Noul pachet de sancțiuni include interzicerea importurilor de petrol rusesc până la sfârșitul anului și întreruperea a trei posturi de radio ruse din UE deținute de Rusia.

Proiectul necesită însă aprobarea tuturor celor 27 de națiuni membre ale Uniunii Europene.

Profesorul de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Valentin Naumescu, este de părere că ne aflăm în fața unui eșec de comunicare din partea UE.

”Modul în care ne este prezentată nouă, publicului în general, această știre este cât se poate de regretabil și deazmăgitor că se ajunge la un astfel exercițiu nereușit de comunicare politică. Este foarte clar că în momentul în care anunți un pachet de măsuri, de sancțiuni, se presupune că acesta a fost discutat înainte, negociat, că s-au identificat soluții totale sau cel puțin parțiale de compensare a costurilor nu că se iese pe piață cu o idee care apoi se dovedeșete a fi nesustenabilă și care face astfel mai mult rău.

În opinia mea, un astfel de exercițiu de comunicare nereușită a Uniunii Europene face mai mult rău decât bine. Noi am crezut că UE a pregătit acest pachet că are soluții, că a discutat cu Ungaria, că are alternative de compensare.

Dar se vede că întâi au făcut anunțul și iată acum, după câteva săptămâni de când a apărut pentru prima dată ideea celui de al șaselea pachet de sancțiuni, vedem că acesta este blocat pentru că Ungaria continuă să susțină că ar fi vorba despre costuri prea mari pentru economia maghiară.

Cred că este un punct negativ pentru Uniunea Europeană care poate să demoralizeze sau să slăbească încrederea în capacitatea blocului comunitar de a continua și a intensifica sancțiunile asupra Rusiei într-un moment critic al războiului din Ucraina”, a explicat profesorul Naumescu într-un interviu acordat Ziare.com.

Câteva țări din UE au o dependență mare de petrolul rusesc iar acest lucru le face să amâne votul pentru aplicarea sancțiunilor.

Partea UE a oferit Ungariei, Republicii Cehe și Slovaciei perioade lungi de grație pentru a elimina treptat importurile de petrol rusești, dar asta nu a convins încă Budapesta să-și ridice opoziția.

”Cei care se opun pe de o parte trebuiau să înțeleagă și era destul de clar că va exista un cost al sancțiunilor și pentru Uniunea Europeană. Nu pot exista sancțiuni care să nu aibă niciun fel de impact și asupra UE. Însă și Ungaria are dreptul, ca țară, pentru că înțelegem că depinde în foarte mare măsură de importul de petrol din Rusia șă întrebe Uniunea Europeană care sunt măsurile pregătite pentru compensarea acestor pierderi. Pentru că nu toate țările depind la fel de impotrul de hidrocarburi din Rusia.

Atunci poate că blocul comunitar ar trebui să gândească în prealabil un set de măsuri care să compenseze fie și parțial aceste efecte ale sancțiunilor”, a mai comentat analistul.

Uniunea Europeană pare că nu s-a pregătit atunci când a propus acest pachet de sancțiuni, iar aceste bâlbe ar putea afecta pe viitor modul în care se vor lua deciziile de politică externă.

”Așa cum a iesit, este cât se poate de rău. Pare, pe de o parte o măsură anunțată fără să fie suficient pregătită, iar pe de altă parte lasă impresia că solidaritatea europeană scârție din nou, că există falii. M-aș fi așteptat la mai multă coordonare politică și economică din partea Uniunii Europene și la evitarea pe viitor a unor astfel de episoade chiar dacă sunt convins că, în cele din urmă, se va reuși, prin negocierei, impunerea unui a șaselea pachet de sancțiuni. Probabil vor fi mai mici față de cele anunțate inițial.

Însă este regretabil că toate acestea se produc public, practic se negociază în presă lăsându-se impresia că un stat și anume Ungaria poate să blocheze o întreagă politică a Uniunii Europene. Este foarte inspirat că apare acest episod acum într-un moment în care exact acest lucru spunea președintele Macron care venise recent cu proiectul reviziuirii Tratatului Uniunii Europene, în sensul renunțării la unanimitatea necesară deciziilor în Consiliul de Afaceri Externe în deciziile de politică externă.

Ori aici sunt mai multe state (13 țări), inclusiv România, care au arătat că nici lansarea unui proces de revizuire a Tratatului insuficient pregătiti nu este în avantajul Uniunii Europene. Însă, iată, un astfel de episod nu face altceva decât să întărească ideea că ceva trebuie schimbat în mecanismele decizionale ale UE”, a mai punctat expertul în politici internaționale.

În acest context, Rusia pare că are un răgaz să se pună la adăpost. Această țară primește în continuare bani din exportul de petrol și gaze.

”Această tergiversare ajută acum Rusia. Pentru că dacă Uniunea Europeană nu poate să adopte aceste sancțiuni care ar putea fi decisive- pentru că în esență este vorba de a găsi care sunt măsurile decisive, nu cele ușoare care nu afectează într-o măsură prea mare economia ci cele decisive. Ori se știe că economia rusă depinde în foarte mare măsură de veniturile din exporturile de gaz și de petrol.

Am înțeles că în ceea ce privește gazul, aceasta a spus Germania foarte clar de la început, nu se poate peste noapte. Și aproape că subiectul a fost abandonat pentru că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească, să găsească alternative, va fi nevoie de doi-trei ani, cel puțin pentru a putea să luăm în considerare o reducere drastică a importurilor de gaze”, a mai spus Valentin Naumescu.

La momentul anunțării celui de-al șaselea pachet de sancțiuni chiar și cei care au o dependență mare de petrolul și gazele rusești au spus că vor face tot posibilul să își rezolve aceste probleme.

”În ceea ce privește importurile de petrol, speranțele erau mai mari sau cel puțin așa ni s-a spus, așa a apărut în spațiul public. La un moment dat chiar cancelarul Germaniei spunea că țara sa și Uniunea Europeană sunt la ”zile distanță” de obținerea independenței de petrolul rusesc. Deci anunțurile inițiale erau foarte optimiste”, a mai spus profesorul.

Acum Rusia are de câștigat inclusiv din punct de vedere al imaginii, pentru că poate arăta că este o putere indispensabilă în Europa.

”Noi am presupus că aceste declarații se bazează pe niște calcule temeinice făcute, pe o discuție cu toți cei 27 de parteneri- state membre în UE- și că nu apar astfel de bâlbe în spațiul public ce nu fac decât să întărească atât pe plat politic și economic dar și din punct de vedere simbolic poziția Rusiei în acest război”, a mai spus Naumescu.

Cor urma negocieri și cel mai probabil pachetul de sancțiuni va conține măsujri mai puțin restrictive pentru Rusia.

”Vom vedea imediat, cât se poate de clar, reacția Ucrainei, dacă acesta se conturează a fi un eșec al Uniunii Europene dar eu sunt sigur că, în stilul caracteristic, blocul comunitar va reuși un compromis. Pentru că așa funcționează UE, prin lansarea unor prime viziuni, proiecte sau intenții, care ulterior se dovedesc nesustenabile și care apoi sunt ajustate la nivelul posibilităților și al realității și în cele din urmă se obține un compromis pe un nivel inferior celui proiectat inițial dar totuși decent, care îndeplinește parțial obiectivele asumate inițial.

Așa cred că se va întâmpla și acum, va fi adoptat un pachet în perioada următoare, după negocieri cu Ungaria și s-ar putea să nu includă o interzicere totală a impoturilor de petrol din Rusia.

Este o dezamăgire din punctul de vedere al comunicării. Nu era nevoie de acest eșec în spațiul public în acest moment foarte important al războiului. Mai bine nu se anunța de la început un asemenea obiectiv dacă se știa că nu este realizabil”, a mai explicat profesorul Naumescu.

Uniunea Europeană va avea nevoie de încă câteva zile pentru a găsi un acord asupra unui al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock, potrivit Euronews.

„Ca germani, știm că acest embargo petrolier nu este un pas ușor. Anumite probleme încă mai trebuie rezolvate, iar asta nu se va întâmpla astăzi”, a spus ea reporterilor la sosirea la o întâlnire cu omologii săi din UE la Bruxelles.

„Sper că nu va dura mai mult, dar nu vă pot spune dacă va dura o săptămână sau două”, a spus și diplomatul șef al UE Josep Borrell, adăugând că inițial și-a propus ca miniștrii să discute pachetul de sancțiuni luni.

Filosofia sancțiunilor UE este că acestea ar trebui să lovească țara terță, în acest caz Rusia, mai degrabă decât să provoace prejudicii statelor membre. Însă sancțiunile din domeniul energetic provoacă inevitabil pagube țărilor UE, unele fiind lovite mai mult decât altele, scrie eceee.org.

Importurile de energie din Rusia ale UE au fost în valoare de 99 de miliarde de euro în 2021, petrolul rusesc reprezentând aproximativ 27% din importurile de petrol din UE.

Din punct de vedere tehnic, importurile de petrol din Rusia sunt mai ușor de înlocuit decât importurile de gaze, cu toate acestea, creșterea prețurilor petrolului contribuie deja la inflație în întreaga UE.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el și cancelarul german Olaf Scholz au discutat marți, 17 mai, despre situația din prima linie a războiului dintre Ucraina și Rusia și, de asemenea, posibilitatea creșterii presiunii de sancțiuni asupra Moscovei.

„Am purtat discuții productive cu cancelarul german Olaf Scholz. Am discutat despre situația din prima linie, presiunile suplimentare asupra Rusiei, creșterea sancțiunilor și perspectivele păcii”, a scris Zelenski pe Twitter.

