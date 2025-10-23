Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul va anunța „o creștere substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, au scris BBC și CNN.

„Fie vom anunța după închiderea bursei în această după-amiază – fie mâine dimineață, la prima vedere, o creștere substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Bessent reporterilor de la Casa Albă miercuri după-amiază, 22 octombrie.

„Va trebui să așteptați și să vedeți ce va fi”, a adăugat el.

Comentariile lui Bessent au venit chiar înainte ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, să se prezinte la Casa Albă, unde a spus că speră să discute „cum să se realizeze” „viziunea de pace” a lui Trump în conflict.

Mai devreme în cursul zilei, Rutte a spus că el crede că Trump este „singurul care poate realiza acest lucru”.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv doi copii, în timpul unor atacuri intense cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei - la doar câteva ore după ce Trump a declarat că planurile pentru o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta au fost abandonate.

Bessent nu a oferit alte detalii despre viitoarele sancțiuni, dar a spus că acestea vor fi anunțate „fie după încheierea ședinței din această după-amiază, fie mâine dimineață”.

Ads

Legislatorii americani, inclusiv republicanii, au așteptat undă verde din partea Casei Albe pentru a vota un proiect de lege care ar impune sancțiuni drastice împotriva Rusiei și ar viza, de asemenea, țările care cumpără petrol de la Kremlin.

La Casa Albă, Rutte urma să discute un plan în 12 puncte formulat de aliații europeni ai NATO și de Kiev, care ar prevedea înghețarea frontului actual, returnarea copiilor deportați, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări aflate în război.

Planul include, de asemenea, un fond de redresare după război pentru Ucraina, precum și căi de securitate și o cale clară pentru aderarea Ucrainei la UE, precum și un ajutor militar sporit către Kiev și presiuni economice asupra Moscovei.

Ads