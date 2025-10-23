Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 23:55
194 citiri
Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin
Scott Bessent, secretarul american al Finanţelor FOTO X/@ByCoinvo

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul va anunța „o creștere substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, au scris BBC și CNN.

„Fie vom anunța după închiderea bursei în această după-amiază – fie mâine dimineață, la prima vedere, o creștere substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Bessent reporterilor de la Casa Albă miercuri după-amiază, 22 octombrie.

„Va trebui să așteptați și să vedeți ce va fi”, a adăugat el.

Comentariile lui Bessent au venit chiar înainte ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, să se prezinte la Casa Albă, unde a spus că speră să discute „cum să se realizeze” „viziunea de pace” a lui Trump în conflict.

Mai devreme în cursul zilei, Rutte a spus că el crede că Trump este „singurul care poate realiza acest lucru”.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv doi copii, în timpul unor atacuri intense cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei - la doar câteva ore după ce Trump a declarat că planurile pentru o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta au fost abandonate.

Bessent nu a oferit alte detalii despre viitoarele sancțiuni, dar a spus că acestea vor fi anunțate „fie după încheierea ședinței din această după-amiază, fie mâine dimineață”.

Legislatorii americani, inclusiv republicanii, au așteptat undă verde din partea Casei Albe pentru a vota un proiect de lege care ar impune sancțiuni drastice împotriva Rusiei și ar viza, de asemenea, țările care cumpără petrol de la Kremlin.

La Casa Albă, Rutte urma să discute un plan în 12 puncte formulat de aliații europeni ai NATO și de Kiev, care ar prevedea înghețarea frontului actual, returnarea copiilor deportați, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări aflate în război.

Planul include, de asemenea, un fond de redresare după război pentru Ucraina, precum și căi de securitate și o cale clară pentru aderarea Ucrainei la UE, precum și un ajutor militar sporit către Kiev și presiuni economice asupra Moscovei.

Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO
Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO
Donald Trump a dat luni, 20 octombrie, asigurări că Hamas va fi 'eradicat' dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după ce Israelul a denunțat duminică...
Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei
Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei
Situația războiului ”fără sfârșit” al Moscovei din țara vecină, care durează de aproape 3 ani și 8 luni, se află într-o continuă dinamică, mai ales după succesul lui Trump, care...
#sanctiuni Rusia SUA, #Trump presedinte SUA, #scott bessent , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin
  2. Parlamentul Israelului pregătește două legi pentru anexarea Cisiordaniei. Anunțul a venit chiar în timpul vizitei în Israel a lui J.D. Vance, vicepreședintele SUA
  3. Anunțul venit de la Moscova și care bagă groaza în cancelariile europene. "Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru un război cu NATO"
  4. Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
  5. Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
  6. Ucraina va cumpăra 150 de avioane de luptă Gripen, produse în Suedia. Acordul a fost semnat de președintele Zelenski și premierul Kristersson
  7. Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital
  8. Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică
  9. Orașul în care circulația mașinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană
  10. Scandal uriaș la IPJ Timiș. Mai mulți șefi și foști șefi din instituție, cercetați de DIICOT într-un dosar de contrabandă