Anunțul făcut chiar înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe fondul refuzului Moscovei de a accepta un armistițiu în Ucraina, a anunțat pe 11 august înaltul diplomat al UE, Kaja Kallas.

Decizia vine înaintea întâlnirii din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, la care liderii UE și Volodimir Zelenski nu vor participa fizic, dar vor purta discuții online cu Trump, potrivit Reuters.

Kallas a subliniat că „nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii” până la un armistițiu necondiționat, monitorizat și cu garanții de securitate solide, anunțând totodată lucrul la noul pachet de sancțiuni. Al 18-lea pachet, adoptat pe 18 iulie, a fost unul dintre cele mai dure până acum, reducând plafonul prețului petrolului rusesc și vizând „flota fantomă” rusă și afiliații săi.

„Atâta timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii”, a spus Kallas.

„Ordinea pașilor este importantă. În primul rând, un armistițiu necondiționat, cu un sistem de monitorizare puternic și garanții de securitate solide”, a spus ea, adăugând că „vom lucra la un al 19-lea pachet de sancțiuni”.

UE a aprobat precedentul pachet de sancțiuni pe 18 iulie, descriindu-l ca „unul dintre cele mai puternice” de până acum, menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei. Al 18-lea pachet de sancțiuni a redus plafonul de preț pentru petrolul rusesc de la 60 la 47,60 dolari pe baril și a vizat peste 100 de nave din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei și afiliații acesteia.

