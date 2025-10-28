O companie petrolieră rusească din Germania scapă de sancțiunile SUA. Dispensă specială de la Casa Albă

Autor: Mihai Diac
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:19
Conducte de petrol - FOTO Unsplash

Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi, 28 octombrie, pentru Reuters, ministrul german al economiei, Katherina Reiche.

Ea a spus că Statele Unite au transmis Berlinului luni seară o „scrisoare de asigurare”, recunoscând că operaţiunile Rosneft din Germania au fost complet separate de compania-mamă rusă.

Germania solicitase clarificări din partea Washingtonului după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a introdus sancţiuni care interzic băncilor şi clienţilor occidentali să colaboreze cu firmele ruseşti listate la bursă.

Germania susține că rafinăriile sunt „decuplate” de grupul-mamă Rosneft

Berlinul a susţinut că rafinăriile, aflate sub administrare fiduciară germană din 2022, sunt „decuplate” de grupul-mamă, fiind în acelaşi timp esenţiale pentru aprovizionarea cu combustibil a ţării.

Printre active se numără rafinăria PCK din Schwedt, una dintre cele mai mari din Germania, care reprezintă peste 12% din capacitatea de prelucrare a combustibilului din ţară.

PCK Schwedt, în care Rosneft deţine 54,17% din acţiuni, este, de asemenea, un angajator important în Brandenburg, o regiune care se bucură de un sprijin crescând pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

