Sancțiuni financiare extrem de dure pentru Rusia, anunțate de șefa Comisiei Europene: bănci deconectate de la SWIFT și rezervele de valută ale Băncii Centrale confiscate

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat sâmbătă noapte că mai multe bănci rusești vor fi excluse din SWIFT și că o parte din activele Băncii Centrale Ruse vor fi înghețate.

”Vedem cum armata rusă comite crime barbare la câteva zeci de km de granița UE, bombardează și ucide populația civilă. Lumea vede de asemenea rezistența eroică a Ucrainei”, a afirmat von der Leyen.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s