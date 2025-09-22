Motivul pentru care SUA urmează să impună sancțiuni Curții Penale Internaționale. CPI a emis mandat de arestare și pentru Netanyahu

Motivul pentru care SUA urmează să impună sancțiuni Curții Penale Internaționale. CPI a emis mandat de arestare și pentru Netanyahu
Statele Unite intenționează să impună sancțiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfășoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza, relatează Reuters.

Washingtonul a impus deja sancțiuni țintite împotriva mai multor procurori și judecători ai Curții, dar sancționarea entității în sine ar constitui o escaladare majoră.

Șase surse familiarizate cu problema, care au vorbit toate sub acoperirea anonimatului din cauza sensibilității dosarului, au declarat că o decizie privind aceste sancțiuni este așteptată în curând.

Oficialii CPI au ținut deja reuniuni interne de urgență pentru a discuta impactul unor eventuale sancțiuni generale, a indicat o sursă. Diplomați din statele membre ale CPI au purtat, de asemenea, discuții, potrivit altor două surse.

Un oficial american, care a vorbit, de asemenea, sub acoperirea anonimatului, a confirmat că se are în vedere impunerea de sancțiuni la nivelul întregii organizații, dar nu a dat detalii cu privire la calendarul acestora.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI că impune „pretinsa sa jurisdicție” asupra americanilor și israelienilor și a afirmat că Washingtonul va lua alte măsuri, fără a da detalii.

„CPI are posibilitatea de a schimba cursul prin efectuarea unor schimbări structurale critice și adecvate. Statele Unite vor lua măsuri suplimentare pentru a ne proteja curajoșii militari și alte persoane atâta timp cât CPI va continua să reprezinte o amenințare pentru interesele noastre naționale", a declarat purtătorul de cuvânt.

Sancțiunile ar putea afecta operațiunile zilnice ale CPI, fie că este vorba de capacitatea sa de a-și remunera personalul, de accesul la conturile bancare sau de utilizarea computerelor.

Pentru a atenua potențialele daune, personalul CPI a primit în această lună salariile pentru restul anului 2025 în avans, au indicat trei surse, deși nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

CPI caută, de asemenea, alți furnizori de servicii bancare și informatice, au indicat trei surse.

Judecătorii CPI au emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fostului ministru israelian al Apărării Yoav Gallant și liderului Hamas Ibrahim al Masri în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Gaza.

