Sander Sørsveen Trelvik, un norvegian în vârstă de 21 de ani, medic voluntar în Ucraina, a povestit cum a reușit să supraviețuiască miraculos unui atac demonic al rușilor care atacă localitatea Bahmut.

Sørsveen se află în Ucraina de mai mult timp, alături de conaționalul său Simon Johnsen. Ambii lucrează ca medici voluntari pe ambulanță în cea mai fierbinte linie a războiului declanșat de Rusia.

Pe data de 2 februarie, au răspuns unui apel privitor la civili răniți la periferia Bahmutului în urma bombardamentelor armatei ruse.

"Am auzit că o doamnă în vârstă fusese lovită de artileria rusească", spune tânărul norvegian despre momentul în care a hotărât să intervină, alături de colegul norvegian.

Cei doi au făcut așa cum făcuseră de multe ori înainte: au urcat în ambulanță și s-au îndreptat spre locul accidentului. Apoi rușii au lovit din nou.

Two Norwegian medics Sander Sørsveen Trelvik and Simon Johnsen were injured by the russian shelling in Bakhmut. Hope they get well soon! Foreigners who help Ukraine on the very frontlines deserve extraordinary admiration and gratitude pic.twitter.com/nIThlJQLYc