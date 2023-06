Explicațiile lui Emil Săndoi după ce naționala de tineret s-a comportat lamentabil la Campionatul European

Tricolorii mici au pierdut, sâmbătă, meciul cu Ucraina, scor 0-1, după ce au fost învinşi şi de Spania, scor 0-3 și sunt eliminați din competiție înaintea disputării ultimului meci din grupă.

Selecţionerul naţionalei de tineret Emil Săndoi a afirmat că regretă faptul că naţionala mică a jucat primul meci cu Spania.

"Un joc în care am avut posibilitatea să deschidem scorul, dar din păcate nu am reuşit să marcăm. Am avut situaţiile noastre, oportunităţile noastre. La gol nici nu vreau să mă gândesc. Nu am închis poarta mai devreme...a fost un gol incredibil, norocos pentru el.Nu mă gândesc la miracole, parcă şi conjuctura în care au fost toate....Să iei un asemenea gol. Îmi pare rău şi de programul avut...întâlnim Spania în primul joc...aş fi vrut să fie în ultimul joc. Toate celelalte echipe au dus campanii de calificare, au simţit forţa adversarilor. Nivelul a fost mai ridicat decât aşteptările avute înainte de acest turneu. Parcă toate s-au adunat, dar ăsta e fotbalul. Probabil 99 la sută competiţia se încheie pentru noi. Câteva momente cheie au făcut diferenţa. Ăsta e marele meu regret", a declarat Emil Săndoi, după înfrângerea cu Ucraina.

Selecţionerul nu se teme de faptul că fanii i-au cerut demisia:" În fotbal trebuie să ai noroc uneori. Dacă nu am în fotbal, îmi doresc să am în viaţă".

În ultimul meci din grupă, România joacă, marţi, cu Croaţia.

