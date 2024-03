Anuntul unei mari campioane a Romaniei: Am decis sa ma opresc!

Dubla campioana olimpica Sandra Izbasa a decis ca nu va participa la a treia Olimpiada din cariera, cea de la Rio de Janeiro.

"Am decis sa ma opresc aici in drumul catre Rio. Antrenorii mi-au spus ca e in regula, au fost de acord cu decizia pe care am luat-o. Imi pare rau ca nu am putut sa fac parte din echipa, dar in acelasi timp le multumesc tuturor celor care m-au sustinut, care mi-au fost alaturi in toata perioada asta.

Dupa cum stim, gimnastica se ghideaza dupa un cod de punctaj, acest cod de punctaj in momentul de fata pe mine nu ma avantajeaza atat de mult, ar fi trebuit sa fac patru aparate ca sa pot sa intru in echipa. Nu am reusit sa fac acest lucru. Ma multumesc cu rezultatele pe care le-am avut in atatia ani de gimnastica de inalta performanta", a declarat Sandra Izbasa, pentru Dolce Sport.

Una dintre cele mai frumoase sportive romance revine in activitate

"Nu voi continua in gimnastica de inalta performanta. Mi-a fost foarte greu sa iau aceasta decizie. Mi-as fi revenit, dar nu la nivelul pe care i-am obisnuit pe toti. Munca pentru Jocurile Olimpice nu se compara cu pregatirea pentru alte competitii.

Bellu si Bitang m-au inteles, mi-au respectat decizia. Frica de esec nu a cantarit in decizia mea, niciodata nu m-am gandit 'Doamne, daca o sa ratez?!'. Parintii m-au incurajat, nu poti sa faci o viata intreaga gimnastica de performanta.

Ads

In momentul de fata nu m-am hotarat daca o sa fac deplasarea lui Rio, alaturi de echipa. Daca nu voi face deplasarea, cu siguranta le voi sustine din fata televizorului", a spus Izbasa si la Prosport Live.

Gimnasta in varsta de 25 de ani are cate o medalie de aur si una de bronz cucerite la Jocurile Olimpice din 2008 si din 2012.

Sandra Izbasa s-a retras la putin timp dupa Campionatele Mondiale din Antwerp, Belgia, care au avut loc in perioada 30 septembrie - 6 octombrie 2013. Gimnasta anuntase, in luna octombrie 2015, ca a revenit la antrenamente.

Ads