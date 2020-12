FOTO Ce romantic! Sandra Izbasa, ceruta in casatorie de un actor

Fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, nimeni altul decat actorul Razvan Banica, nepotul lui Stefan Banica.Izbasa nu a stat pe ganduri si i-a raspuns afirmativ viitorului sot.Sursa foto: Instagram / Sandra_Izbasa", a scris fosta sportiva pe Instagram.Sursa foto: Instagram / Sandra_IzbasaCei doi sunt impreuna din vara aceasta si traiesc o poveste de iubire ca-n basme.Dubla campioana olimpica la gimnastica , Sandra Izbasa are 30 de ani si s-a iubit in trecut cu Petrisor Rouge si cu fiul antrenoarei Mariana Bitang, Andrei.Ea este antrenoare la clubul Steaua , dar face si cursuri de actorie.Sursa foto: Instagram / Sandra_IzbasaRazvan Banica are 28 de ani, este actor la Teatrul Nottara si tatal sau este unchi cu Stefan Banica junior.CITESTE SI: