Sandra Izbasa, campioana olimpica la gimnastica, i-a sucit mintile unui actor. "Doamne, ce sotie am"

Campioana olimpica la Beijing si Londra, fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de actorul Razvan Banica, nimeni altul decat nepotul lui Sefan Banica junior. Sandra Izbasa a spus "Da" fara ezitare.Cei doi au inceput relatia inainte de pandemie si acum se iubesc ca-n povesti.Sandra Izbasa si Razvan Banica. Foto: Facebook / Sandra IzbasaFosta sportiva radiaza de fericire si posteaza pe retelele de socializare fotografii incendiare.Bineinteles, sotul sau nu rateaza momentul pentru a-i arata dragostea pe care i-o poarta."Doamne, ce sotie am! Te iubesc infinit", a comentat Razvan Banica la una dintre pozele postate de campioana olimpica pe Instagram.Sandra Izbasa este dubla campioana olimpica si campioana europeana la gimnastica.