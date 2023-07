O fostă mare campioană a României s-a măritat cu nepotul lui Ștefan Bănică FOTO

Sandra Izbașa, campioană olimpică la gimnastică în 2012, a făcut și nunta, la doi ani după ce s-a căsătorit cu Răzvan, nepotul lui Ștefani Bănică Jr.

Fosta gimnastă în vârstă de 33 de ani și actorul de 31 de ani au avut apoi parte de o petrecere de la care nu au lipsit fostele mari gimnaste ale României, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Monica Roșu, dar nici antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang.

„Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la acestă slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine. Abia aşteptăm să ne bucurăm şi să ne distrăm. Și să fim extraordinar de energici şi să-i bucurăm pe toţi cu ceea ce am pregătit noi un an de zile, destul de intens”, a mărturisit Sandra.

Fosta gimnastă mărturisea, în urmă cu ceva vreme, că prima oară s-a îndrăgostit la vârsta de 30 de ani, adică în momentul în care l-a întâlnit pe soțul ei. Până atunci, a ales să se axeze pe cariera sportivă.