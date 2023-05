Cum arată soția lui Adrian Mutu în ultima reclamă realizată pentru un brand de bijuterii FOTO

Fostă Miss România, Sandra Mutu impresionează în continuare cu frumusețea și naturalețea ei, drept pentru care reprezintă imaginea unui cunoscut brand de bijuterii.

În vârstă de 29 de ani, mama unui băiețel de 6 ani, Tiago, soția lui Adi Mutu și-a impresionat fanii de pe Instagram cu imagini de la cea mai recentă ședință foto.

"Peninsula italianã este dintotdeauna tarâmul unde artele frumoase au inflorit miraculos. Nicaieri în lume arta nu a jucat un rol atât de semnificativ în istorie si în mostenirea unui întreg popor ca în Italia, iar creatiile semnate @annamariacammilli sunt sinonimul perfect al acestui lucru", a explicat frumoasa bănățeancă

“Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a povestit Adrian Mutu în podcastul lui Catalin Măruță, despre momentul când și-a văzut actuala soție și cea de-a treia din viața sa.