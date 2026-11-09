Dacia pregătește o surpriză. Un nou SUV subcompact care va schimba raportul de forțe pe piața mașinilor electrice din Europa. Cât va costa Sandrider

Dacia are în plan extinderea gamei auto prin introducerea unui nou SUV de dimensiuni reduse, conceput să ocupe spațiul comercial dintre Sandero Stepway și Duster. Viitorul model, pentru care producătorul ia în calcul denumirea oficială Sandrider, va beneficia de o versiune complet electrică la un preț estimat de aproximativ 20.000 de euro, în timp ce variantele cu motoare termice vor fi comercializate cu câteva mii de euro mai ieftin. Proiectul a primit deja undă verde din partea conducerii grupului, însă decizia finală nu a fost comunicată public de către constructor.

Un nou crossover compact în segmentul B-SUV

Strategia de dezvoltare vizează un automobil cu o lungime de sub 4,20 metri, menit să concureze direct cu modele precum Jeep Avenger, Volkswagen ID.Cross și Skoda Epiq. Direcția comercială urmează modelul implementat de grupul Volkswagen, care vinde în paralel T-Cross și T-Roc în același segment de dimensiuni apropiate. Deși inițial noul Sandrider fusese proiectat ca un înlocuitor direct pentru Sandero Stepway, succesul major al acestei versiuni a determinat menținerea sa în ofertă pentru a nu pierde notorietatea numelui, scrie Profit.

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O premieră tehnologică absolută pentru constructorul de la Mioveni

În ceea ce privește sistemele de propulsie, noul SUV va prelua arhitectura tehnică a viitoarei generații Sandero, urmând să propună cumpărătorilor variante pur electrice, hibride și mild-hybrid de 1,2 litri. Această structură triplă de motorizări va reprezenta o premieră istorică în portofoliul mărcii auto românești.

Tranziția numelui de la raliul Dakar către șoselele publice

Denumirea aleasă provine direct din zona sportivă, unde Dacia concurează în competițiile internaționale de rally-raid. Inițial, echipa de management condusă de Denis Le Vot a vrut să folosească numele Duster pentru prototipul din Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC), însă ideea a fost abandonată din cauza disproporțiilor tehnice.

Fostul director general al mărcii a explicat motivele din spatele acestei decizii de design:

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„Avem o mașină foarte lată și scurtă, care nu s-ar fi potrivit cu silueta lui Duster”.

Vehiculul de competiție s-a inspirat din liniile estetice ale conceptului Manifesto din 2022, iar ulterior identitatea vizuală a fost adaptată de designerul francez Kevin Bouvier pentru a pune bazele noului SUV de serie.

Sinergii globale și calendarul apariției pe piață

Proiectul noului model Dacia prezintă legături tehnice strânse cu Renault Bridger, un concept dezvoltat de constructorul francez pentru piața auto din India. Utilizarea aceleiași platforme tehnice va permite holdingului să realizeze economii importante la nivel de scară industrială.

Calendarul intern plasează debutul comercial al noului SUV în anul 2028, în paralel cu noua generație Sandero, o primă prezentare oficială fiind posibilă chiar la finele anului 2027. În privința producției, fabrica din Tanger (Maroc) pornește cu un avantaj competitiv uriaș în fața uzinei de la Mioveni datorită costurilor mai reduse și a platformei comune de asamblare.

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