Sandu Cocoșatu, în lacrimi la Chefi la Cuțite: ”Opresc oamenii mașinile și vin la mine. E viață, e fericire!” VIDEO

Sandu Cocoșatu este o adevărată legendă în București, fiind cunoscut drept un maestru al micilor. Are 73 de ani și fiecare zi îl prinde în continuare lângă grătar, gătitul fiind viața lui, după cum declară chiar el.

Sandu Cocoșatu a fost invitat la Chefi la Cuțite, unde a preparat mici pentru cei trei bucătari din juriu. Florin Dumitrescu chiar i-a recunoscut micii faimoși. Participarea sa la show-ul culinar a fost marcată de emoție. Nu numai că Sandu a lăcrimat în timp ce povestea despre satisfacția pe care i-a adus-o bucătăria, dar a smuls lacrimi și de la cei trei chefi și de la prezentatoarea Gina Pistol.

”Sunt mândru că am ajuns la vârsta de 73 de ani și am venit aici. Opresc oamenii mașinile și vin la mine. E viață, e fericire!

Nu știu cum să vă spun. Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De al 22 de ani și până la 73 sunt mai mult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumueți ale naturii (nr. micii).

Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu’, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet. Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată. Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume”, a zis Sandu Cocoșatu.