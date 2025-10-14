Descoperire revoluționară la Cambridge. Cum au reușit oamenii de știință să producă în premieră sânge uman în laborator

Oamenii de știință au reușit să producă în premieră sânge uman în laborator FOTO Jitesh Neupane, University of Cambridge

Cercetătorii au descoperit o nouă metodă de a produce celule sanguine umane în laborator, care imită procesul din embrionii naturali. Oamenii de știință de la Universitatea din Cambridge au folosit celule stem umane pentru aceste studii, scrie BBC.

Descoperirea ar putea avea potențialul de a simula afecțiuni ale sângelui, cum ar fi leucemia, și de a produce celule stem sanguine de lungă durată pentru transplanturi, au declarat oamenii de știință.

„A fost un moment emoționant când culoarea roșu-sânge a apărut în vas”, a declarat dr. Jitesh Neupane, cercetător la Institutul Gurdon al universității.

Profesorul Azim Surani, autorul principal al lucrării, a declarat: „Deși se află încă în stadii incipiente, capacitatea de a produce celule sanguine umane în laborator marchează un pas semnificativ către viitoarele terapii regenerative - care utilizează propriile celule ale pacientului pentru a repara și regenera țesuturile deteriorate.”

Celulele stem sanguine umane, cunoscute și sub denumirea de celule stem hematopoietice, sunt celule imature care se pot dezvolta în orice tip de celulă sanguină.

Acestea includ globulele roșii care transportă oxigen și diverse tipuri de globule albe esențiale pentru sistemul imunitar.

Structurile asemănătoare embrionilor, pe care oamenii de știință le-au numit hematoide, încep să producă sânge după aproximativ două săptămâni de dezvoltare în laborator - imitând procesul de dezvoltare de la embrionii umani.

Dezvoltare umană

Universitatea a declarat că structurile diferă de embrionii umani reali în multe privințe.

Aceștia nu se pot dezvolta în embrioni deoarece le lipsesc mai multe țesuturi embrionare, precum și sacul vitelin și placenta de susținere necesare pentru dezvoltarea ulterioară.

Metodele actuale de generare a celulelor stem sanguine umane în laborator necesită un amestec de proteine ​​suplimentare pentru a susține creșterea și dezvoltarea celulelor stem.

În schimb, noua metodă imită procesul natural de dezvoltare, bazat pe un model auto-organizator asemănător embrionului uman.

Cercetătorii spun că acest model este crucial pentru avansarea cunoștințelor în dezvoltarea umană.

Toate cercetările care modelează dezvoltarea embrionilor umani trebuie aprobate de comitetele de etică înainte de a continua.

Acest studiu a primit aprobările necesare, iar lucrarea rezultată a fost evaluată de colegi.

Modelele de embrioni au fost lăsate să crească și să se dezvolte până când au devenit comparabile cu un embrion la 14 zile după fertilizare. În multe țări, aceasta este limita legală pentru cercetarea normală a embrionilor.

Cercetarea a fost realizată în principal de Wellcome, iar studiul a fost publicat în revista Cell Reports.

