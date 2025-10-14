Descoperire revoluționară la Cambridge. Cum au reușit oamenii de știință să producă în premieră sânge uman în laborator

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 19:13
302 citiri
Descoperire revoluționară la Cambridge. Cum au reușit oamenii de știință să producă în premieră sânge uman în laborator
Oamenii de știință au reușit să producă în premieră sânge uman în laborator FOTO Jitesh Neupane, University of Cambridge

Cercetătorii au descoperit o nouă metodă de a produce celule sanguine umane în laborator, care imită procesul din embrionii naturali. Oamenii de știință de la Universitatea din Cambridge au folosit celule stem umane pentru aceste studii, scrie BBC.

Descoperirea ar putea avea potențialul de a simula afecțiuni ale sângelui, cum ar fi leucemia, și de a produce celule stem sanguine de lungă durată pentru transplanturi, au declarat oamenii de știință.

„A fost un moment emoționant când culoarea roșu-sânge a apărut în vas”, a declarat dr. Jitesh Neupane, cercetător la Institutul Gurdon al universității.

Profesorul Azim Surani, autorul principal al lucrării, a declarat: „Deși se află încă în stadii incipiente, capacitatea de a produce celule sanguine umane în laborator marchează un pas semnificativ către viitoarele terapii regenerative - care utilizează propriile celule ale pacientului pentru a repara și regenera țesuturile deteriorate.”

Celulele stem sanguine umane, cunoscute și sub denumirea de celule stem hematopoietice, sunt celule imature care se pot dezvolta în orice tip de celulă sanguină.

Acestea includ globulele roșii care transportă oxigen și diverse tipuri de globule albe esențiale pentru sistemul imunitar.

Structurile asemănătoare embrionilor, pe care oamenii de știință le-au numit hematoide, încep să producă sânge după aproximativ două săptămâni de dezvoltare în laborator - imitând procesul de dezvoltare de la embrionii umani.

Dezvoltare umană

Universitatea a declarat că structurile diferă de embrionii umani reali în multe privințe.

Aceștia nu se pot dezvolta în embrioni deoarece le lipsesc mai multe țesuturi embrionare, precum și sacul vitelin și placenta de susținere necesare pentru dezvoltarea ulterioară.

Metodele actuale de generare a celulelor stem sanguine umane în laborator necesită un amestec de proteine ​​suplimentare pentru a susține creșterea și dezvoltarea celulelor stem.

În schimb, noua metodă imită procesul natural de dezvoltare, bazat pe un model auto-organizator asemănător embrionului uman.

Cercetătorii spun că acest model este crucial pentru avansarea cunoștințelor în dezvoltarea umană.

Toate cercetările care modelează dezvoltarea embrionilor umani trebuie aprobate de comitetele de etică înainte de a continua.

Acest studiu a primit aprobările necesare, iar lucrarea rezultată a fost evaluată de colegi.

Modelele de embrioni au fost lăsate să crească și să se dezvolte până când au devenit comparabile cu un embrion la 14 zile după fertilizare. În multe țări, aceasta este limita legală pentru cercetarea normală a embrionilor.

Cercetarea a fost realizată în principal de Wellcome, iar studiul a fost publicat în revista Cell Reports.

Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va avea două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea...
Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Coaliția de la guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități s-a reunit din nou într-o ședință marți, 14 octombrie, prioritare fiind discuțiile despre organizarea alegerilor...
#sange uman laborator, #descoperire revolutionara, #Cambridge , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati

LIVE ÎN 00:07:28

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

În 7 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Povestea pilotului ucrainean de F 16 care a doborât șase rachete rusești într-o singură misiune. „Nu ai timp să te gândești prea mult”
  2. Serviciul de imigrări american, acuzat că leagă migranții în dispozitive cu cătușe la mâini și la picioare. "Nici animalele nu sunt legate așa"
  3. Noua "organizație teroristă" descoperită de regimul Putin: FSB le-a deschis dosare penale celor mai faimoși ruși din lume
  4. Descoperire revoluționară la Cambridge. Cum au reușit oamenii de știință să producă în premieră sânge uman în laborator
  5. Ce a decis instanța în privința șoferului ucigaș din Berceni, căruia i-au căzut victime o mamă și copilul ei de un an
  6. CNA îi cere preşedintelui României să includă educaţia media în Strategia Naţională de Apărare. "Dezinformarea afectează domenii esențiale”
  7. "Zidul anti-drone" ar putea fi extins pentru protejarea întregii Europe. Plângerile primite de Comisia Europeană din partea statelor din sudul şi vestul continentului
  8. Americanul care a impresionat Rusia, lăudat de Kremlin: „Îl cunoaștem deja bine”
  9. Val de ironii pe rețelele sociale după ce doi polițiști au descoperit în autospecială o instalație improvizată. Șefii i-ar fi monitorizat împotriva corupției. Mesajul Europol VIDEO
  10. Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"