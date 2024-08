5 lucruri la care trebuie să te aștepți după ce treci printr-o operație de mărire a sânilor

Operația de mărire a sânilor îți poate schimba viața în multe feluri. Dacă te gândești să optezi pentru această procedură, este important să știi la ce să te aștepți după intervenție. Iată cinci aspecte esențiale pe care ar trebui să le ai în vedere dacă vrei să te pregătești corespunzător și să te bucuri pe deplin de rezultatele obținute!

1. Recuperarea imediată necesită o îngrijire post-operatorie atentă

Imediat după operație, vei petrece câteva ore în zona de recuperare a clinicii, sub atenta supraveghere a personalului medical. Este normal să te simți amețită sau somnolentă din cauza anesteziei, iar disconfortul și durerea moderată în zona pieptului sunt, de asemenea, obișnuite. Medicul îți va prescrie analgezice pentru a gestiona durerea, precum și alte medicamente, dacă este nevoie.

În perioada post-operatorie sunt necesare schimbarea bandajelor și purtarea unui sutien special de compresie. Respectă îndeaproape instrucțiunile medicului și menține o igienă adecvată pentru șanse cât mai bune să te recuperezi rapid și fără complicații [1]!

2. Ai șanse să alăptezi în mod normal după intervenție

Un aspect foarte important pentru multe femei care iau în considerare o operație de mărire a sânilor este posibilitatea de a alăpta în viitor. Vestea bună este că, de regulă, poți alăpta cu silicoane. Tehnicile moderne de implantare permit reducerea riscului de afectare a glandelor mamare și a canalelor galactofore, astfel încât alăptarea să fie posibilă [2].

Ads

Totuși, este recomandat să discuți cu medicul tău despre planurile tale cu privire la o viitoare sarcină, înainte de lua decizia finală. Astfel, chirurgul se va putea asigura că tehnica și implanturile utilizate sunt cele mai potrivite pentru tine.

3. Ajustarea la noile tale forme poate dura câteva luni

În primele zile și săptămâni după operație, este posibil ca sânii să fie umflați și să pară mai mari decât te așteptai. Acest lucru este normal, iar edemul va scădea treptat, pe măsură ce corpul se vindecă. De asemenea, în această perioadă, sânii pot fi sensibili la atingere și poate exista o senzație de tensiune. Ai răbdare și acordă-ți timp pentru a te adapta la această schimbare. Reține că rezultatele finale ale operației pot fi evaluate abia după câteva luni, când sânii ating forma și dimensiunea finale [1].

4. Este normal să treci prin schimbări emoționale și psihologice

Operația de mărire a sânilor nu afectează doar aspectul fizic, ci poate avea un impact semnificativ și asupra stării tale emoționale și psihologice. Este normal să experimentezi o gamă largă de emoții, de la anxietate și nesiguranță, până la entuziasm și fericire.

Ads

De asemenea, este posibil să te simți copleșită de schimbările prin care trece corpul tău, dar este important să comunici cu medicul și să ceri sprijinul prietenilor și familiei. Dacă simți că ai nevoie de ajutor suplimentar, nu ezita să consulți un psiholog pentru a discuta despre sentimentele tale și pentru a te adapta mai ușor la noua ta imagine.

5. Revenirea la activitățile cotidiene va fi treptată

În primele săptămâni după operație, va trebui să limitezi activitățile fizice intense și să eviți ridicarea obiectelor grele. Majoritatea femeilor pot reveni la muncă și pot realiza activități cotidiene ușoare după aproximativ două-trei săptămâni.

Activitățile sportive și exercițiile fizice mai intense pot fi reluate treptat, de obicei după șase-opt săptămâni, conform indicațiilor medicului tău [1]. Ascultă-ți corpul și nu te grăbi să revii la lucrurile pe care le făceai în mod obișnuit până când nu te simți complet recuperată.

Așadar, operația de mărire a sânilor este o decizie personală, care vine cu numeroase beneficii, dar și cu unele provocări. Dacă ești bine informată și pregătită pentru ceea ce urmează, vei putea gestiona mai ușor procesul de recuperare și te vei bucura, cu siguranță, de noile tale forme. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, nu ezita să discuți cu medicul tău. Nu uita că fiecare experiență este unică, deci este important să ai răbdare și să te adaptezi la această schimbare în propriul ritm!

Ads

Surse de informare:

[1] „Breast Augmentation: What It Is, Types, Surgery & Recovery.” Cleveland Clinic, 2021, my.clevelandclinic.org/health/treatments/11024-breast-augmentation. Accesat în data de 11 Iulie 2024.

[2] NHS Choices. Breastfeeding with Breast Implants. 2024, www.nhs.uk/start-for-life/baby/feeding-your-baby/breastfeeding/can-i-breastfeed-if-im/breastfeeding-with-implants/. Accesat în data de 11 Iulie 2024.

Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.

Chirurgie plastica si estetica

Administrator Clinica Cosmedica Baia Mare

www.cosmedica.ro

https://www.instagram.com/clinica.cosmedica/

Ads