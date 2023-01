S-a acordat primul trofeu la Australian Open. Finalista și-a încheiat cariera în lacrimi VIDEO

Primul trofeu la Australian Open 2023 a fost acordat în proba de dublu mixt, după finala dintre indienii Sania Mirza și Rohan Bopanna, respectiv brazilienii Luisa Stefani și Rafael Matos.

Stefani și Matos și-au adjudecat trofeul, reușind să se impună cu 7-6, 6-2, la ultimul meci la un Grand Slam pentru finalista Sania Mirza, care a fost copleșită de emoții în fața fanilor de la Melbourne.

Remarcabil e faptul că Sania Mirza (36 de ani) și-a anunțat recent retragerea din activitate, care se va produce în luna februarie, după turneul de la Dubai.

Fostă lideră mondială la dublu, indianca are în palmares 6 trofee de Grand Slam (trei la dublu și alte trei la dublu mixt).

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”

