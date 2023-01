Cine e tenismena care a sărbătorit cu copilul calificarea în finală la Australian Open VIDEO

Tenismena Sania Mirza din India (36 de ani) s-a calificat în finala de dublu mixt de la Australian Open, la ultimul său Grand Slam din carieră.

Miercuri, în semifinale, Sania Mirza și conaționalul Rohan Bopanna au produs o surpriză, eliminându-i pe favoriții numărul 3, Desirae Krawczyk (SUA) și Neal Skupski (Marea Britanie), scor 7-6, 6-7, 10-6.

La finalul partidei, pe teren a intrat și fiul tenismenei, Izhaan, care a sărit în brațele mamei sale.

Wholesome content alert 👶@MirzaSania's son, Izhaan, ran out on court to celebrate her reaching the #AusOpen mixed doubles final 🥰#AO2023 pic.twitter.com/VLiHGSRgiN