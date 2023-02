Finalistă la Australian Open 2023, cu șase trofee de Grand Slam în palmares, s-a retras din tenis după eșecul de la Dubai

Tenismena Sania Mirza din India (36 de ani) a jucat ultimul său meci în circuitul WTA la turneul de la Dubai, ea retrăgându-se din activitate după un eșec drastic suferit în proba de dublu.

În pereche cu americanca Madison Keys, Sani Mirza a pierdut confruntarea cu rusoaicele Kudermetova și Samsonova, care s-au impus cu 6-4, 6-0, în primul tur al competiției.

Meciul a consemnat și retragerea din activitate a indiencei Sania Mirza, în ciuda faptului că a jucat ecent finala la Australian Open în proba de dublu mixt.

Fostă lideră mondială la dublu, indianca are în palmares 6 trofee de Grand Slam (trei la dublu și alte trei la dublu mixt).

One final embrace 🫂 @MirzaSania has played her final match, wrapping up her career in Dubai! #DDFTennis pic.twitter.com/miVNQYJGMJ

🏆 6x Grand Slam Titles

🏆 43x Career Titles

📍 Former World No. 27 in Women's Singles

📍 Former World No. 1 in Women's Doubles

📍 Only Indian woman in Top 100 of Women's Singles

She came, she conquered, she left. Happy retirement Sania Mirza! ❤️🇮🇳#Tennis #SaniaMirza pic.twitter.com/6GuhQaaMmo