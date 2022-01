Un fost lider mondial în clasamentul feminin s-a retras din tenis

Jucătoarea indiană de tenis Sania Mirza, fostă numărul 1 mondial la dublu feminin, a anunţat miercuri că sezonul actual va fi ultimul pentru ea, invocând vârsta, accidentările şi dificultatea de a mai face deplasări având un copil de trei ani, scrie AFP.

''Am decis că acest sezon va fi ultimul'', a anunţat jucătoarea în vârstă de 35 de ani după eliminarea ei în primul tur de dublu feminin de la Australian Open, unde a făcut pereche cu ucraineanca Nadia Kicenok.

''Simt că pot să joc bine, să mă implic în turnee. Dar îmi ia din ce în ce mai mult timp să-mi revin, m-a durut foarte mult genunchiul azi şi-mi expun fiul luându-l cu mine la turnee'', a spus Sania Mirza. ''O voi lua pas cu pas dar nu sunt sigură că pot încheia sezonul. Voi încerca totuşi'', a mai spus aceasta.

Anul 2015 a fost apogeul carierei ei: a ajuns pe locul 1 mondial la dublu feminin, cu două titluri de Grand Slam la Wimbledon şi la US Open. A ridicat singurul său trofeu de simplu în acel an, la Hyderabad, şi a obţinut cel mai bun rezultat într-un turneu de Mare Şlem ajungând în optimi la US Open.

Sania Mirza este una dintre cele mai bune prietene din tenis ale Soranei Cîrstea.

Al 43-lea şi ultimul ei titlu de dublu feminin datează din septembrie anul trecut la turneul de la Ostrava, alături de chinezoaica Shuai Zhang.

Ads