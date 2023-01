Ultimul dans, cu trofeul pe masă! Tenismena care va juca finala la Australian Open înainte de a se retrage definitiv

Tenismena Sania Mirza din India (36 de ani) s-a calificat în finala de dublu mixt de la Australian Open, la ultimul său Grand Slam din carieră.

Miercuri, în semifinale, Sania Mirza și conaționalul Rohan Bopanna au produs o surpriză, eliminându-i pe favoriții numărul 3, Desirae Krawczyk (SUA) și Neal Skupski (Marea Britanie), scor 7-6, 6-7, 10-6.

Remarcabil e faptul că Sania Mirza și-a anunțat recent retragerea din activitate, care se va produce în luna februarie, după turneul de la Dubai.

Fostă lideră mondială la dublu, indianca are în palmares 6 trofee de Grand Slam (trei la dublu și alte trei la dublu mixt).

În finala AO 2023 la dublu mixt, Mirza și Bopanna vor evolua cu brazilienii Luisa Stefani și Rafael Matos.

In a fitting farewell, @MirzaSania's last dance will take place on the grandest stage!

She and @rohanbopanna 🇮🇳 have qualified for the Mixed Doubles Final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/qHGNOvWMoC