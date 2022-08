Filmare intimă cu prim-ministra Finlandei, apărută pe internet. Sanna Marin dansează și se îmbrățișează lasciv cu o prietenă VIDEO

Prim-ministra Finlandei, Sanna Marin, a intrat din nou în atenția mass-media după o filmare apărută pe internet în cursul zilei de joi, 18 august.

Sanna Marin este filmată la o petrecere în ipostaze intime alături de prieteni.

Videoclipul a fost difuzat la câteva zile după ce Marin s-a pozat într-o postură cool alături de Janita Autio, fotografa sa oficială.

Noile imagini au relansat valul de critici la adresa prim-ministrei Finlandei, care se bucură de simpatie la nivel mondial datorită aparițiilor sale mondene.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw