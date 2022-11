Sanna Marin, premierul Finlandei, nu va primi nicio pedeapsă după ce a băut alcool și a dansat lasciv la un eveniment. Ancheta oficială a ajuns la final

Șefa guvernului finlandez are 36 de ani FOTO Facebook / Sanna Marin

Sanna Marin a apărut într-o înregistrare video, postată pe reţele sociale, dansând şi bând alături de alte personalităţi în luna august, ştire care a făcut înconjurul lumii.

Premierul finlandez Sanna Marin nu va fi pedepsită pentru comportament inadecvat, potrivit unei anchete oficiale.

Consumul excesiv de alcool la o petrecere din luna august ar fi făcut-o pe Marin, cel mai tânăr şef de guvern din lume, când a fost aleasă în 2019, să nu-şi poată îndeplini atribuţiile oficiale, susţin mai multe plângeri adresate cancelarului de justiţie al Finlandei, un birou independent responsabil cu supravegherea legalităţii acţiunilor miniştrilor, la care orice cetăţean poate depune o plângere. Cu toate acestea, cancelarul a conchis că Marin nu şi-a neglijat atribuţiile.

”Nu a existat niciun motiv pentru a-l suspecta pe prim-ministru de un comportament ilegal în îndeplinirea atribuţiilor sale sau de vreo neglijare a responsabilităţilor sale oficiale”, a scris Tuomas Pöysti, cancelarul justiţiei, în decizia sa.

Conduita lui Marin a fost inadecvată pentru un prim-ministru şi a compromis ”reputaţia şi securitatea” Finlandei, se mai arată în plângerile adresate cancelarului.

Pöysti a precizat că plângerile nu au detaliat ce datorie oficială ar fi eşuat premierul să îndeplinească sau ce sarcini nu a putut să ducă la bun sfârşit dacă ar fi fost solicitată să facă acest lucru. El a subliniat că ar putea evalua doar ”situaţiile concrete”.

La acea vreme, Marin le-a spus reporterilor că este ”supărată” că înregistrările, care credea că vor rămâne private, au fost făcute publice.

”Mi-am petrecut seara cu prietenii mei, am petrecut, chiar într-un mod zgomotos, am dansat şi am cântat”, a spus ea.

Pe fondul unor informaţii nefondate conform cărora ar fi fost consumate droguri, ea a negat acuzaţia şi a efectuat un test, care s-a dovedit negativ.

”Sunt om. Şi uneori tânjesc după bucurie, lumină şi distracţie în mijlocul acestor nori întunecaţi”, a mai afirmat Marin.

Cancelarul a abordat şi plângerile referitoare la o fotografie făcută la o petrecere la reşedinţa premierului, în care modelul Sabina Särkkä şi o altă femeie se sărutau şi îşi ridicau bluzele.

Pöysti a spus că responsabilităţile sale se limitează la a judeca legitimitatea acţiunilor miniştrilor şi nu este datoria lui să evalueze dimensiunile ”morale şi sociale” ale activităţilor de recreere ale unui prim-ministru sau încrederea de care se bucură.

Astfel de întrebări sunt ”o chestiune care revine Parlamentului”, a spus el, adăugând că responsabilitatea politică ”este cântărită periodic şi în alegerile democratice”. Reşedinţa oficială a premierului poate fi folosită pentru evenimente private, a evocat el.

