Șefa guvernului finlandez, apariție de senzație la un festival rock: ”Să nu pretindeți că premierul vostru este la fel de cool”

Sanna Marin (36 de ani), premierul Finlandei, a devenit virală după apariția sa la festivalul rock care se desfășoară anual pe insula Ruissalo din Turku, Finlanda.

Cu părul în vânt, geacă de piele, tricou negru, pantaloni scurți franjurați și bocanci a cucerit internetul și a câștigat și mai mulți fani.

„Nici măcar să nu încercați să pretindeți că prim-ministrul vostru este aproape la fel de cool ca Sanna Marin”, a fost unul dintre comentariile de pe rețelele sociale.

Numită în funcție în decembrie 2019, Sanna Marin a devenit, la 34 de ani, cel mai tânăr prim-ministru din lume.

Name is @MarinSanna, Prime Minister of Rep. of Finland. pic.twitter.com/Kq9UHSiKIL