Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anunțat vineri, 19 august, că a făcut un test antidrog, după apariția videoclipurilor în care petrece alături de prieteni, relatează Reuters.

”În ultimele zile au existat acuzații publice destul de grave că am fost într-un spațiu în care se consumau droguri sau că eu consumam droguri. Consider aceste acuzații ca fiind foarte grave și, deși cred că cererea unui test antidrog este nedreaptă, pentru propria mea protecție juridică și pentru a lămuri orice îndoială, am făcut astăzi un test antidrog, iar rezultatele vor veni săptămâna viitoare. Niciodată în viața mea nu am consumat droguri”, a spus Sanna Marin în cadrul unei conferințe de presă.

Șefa guvernului finlandez, în vârstă de 36 de ani, a mai spus că, în urma petrecerii, nu i-a fost afectată capacitatea de a-și îndeplini sarcinile oficiale și că ar fi plecat dacă ar fi fost nevoie să se întoarcă la muncă.

Săptămâna aceasta, pe rețelele de socializare au circulat mai multe videoclipuri de la o petrecere la care au participat și artiști, influenceri sau politicieni, sâmbătă.

În timp ce mulți au lăudat-o pe șefa guvernului pentru că și-a combinat jobul solicitant cu o viață privată activă, alții au pus sub semnul întrebării decizia ei de a se lăsa filmată chiar și atunci când i s-a promis că videoclipurile nu vor fi făcute publice.

Marin, care a devenit cel mai tânăr lider guvernamental în activitate din lume în decembrie 2019, s-a confruntat cu apeluri din partea membrilor coaliției sale guvernamentale, precum și a opoziției de a face un test de droguri.

”Dacă ar fi o situație de criză, aș ști despre asta înainte de miezul nopții, într-o sâmbătă seara”, a mai spus ea reporterilor, adăugând că forțele armate finlandeze sunt bine echipate pentru a anticipa orice criză militară care ar putea afecta țara.

Finlanda, care împarte o graniță terestră lungă cu Rusia, a solicitat împreună cu Suedia vecină să adere la NATO în urma războiului din Ucraina.