Un nou videoclip cu Sanna Marin a fost publicat în Finlanda. Prim-ministra, filmată pe ascuns dansând cu un necunoscut VIDEO

Un nou videoclip din seria „scandalului petrecerilor” în care este implicată prim-ministra Sanna Marin a apărut vineri, 19 august, în Finlanda.

Cotidianul finlandez Seiska scrie că Marin, care este căsătorită și se află în acea relație de 18 ani, a fost văzută la o altă petrecere în mai multe situații discutabile.

Același cotidian a publicat și dansul în ipostaze extrem de intime cu un străin neidentificat, episod care ar fi surprins asistența din restaurantul frecventat de celebrități, în condițiile în care cei doi s-au aflat în ipostaze foarte intime.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd