Makaveli nu mai recunoaște nimic. Chemat la poliție să spună cum l-a șantajat Victoraș Micula pe Călin Georgescu, influencerul a negat totul

Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok sub numele de Makaveli, a fost convocat vineri, 7 martie, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din București pentru a oferi detalii despre o presupusă acuzație de șantaj.

Tânărul a ajuns în atenția anchetatorilor după ce a admis că a participat la campania de promovare a lui Călin Georgescu pe platformele de socializare, scrie stirileprotv.ro.

”Noi prima dată am fost cu formațiunea AUR, era singura care avea candidat suveranist în momentul respectiv. Domnul Georgescu nu era luat în calcul, doamna Șoșoacă era interzisă și automat, toți, ”bă, hai să-l susținem pe Simion, că e cel mai corect.

Domnul Micula (Victor Micula – n.r.) a început cu șantajul către Bogdan Peșchir și probabil cred că i-a luat undeva pe la vreo 200.000 de euro. Am hotărât, împreună cu ei, să-l susținem pe domnul Georgescu, cu toate că nu am crezut că are nici cea mai mică șansă în viața lui să facă ceva, după care domnul Micula s-a întors împotrivă și l-a atacat pe domnul Georgescu și de acolo a început cearta”, a declarat la intrarea în sediul Serviciului de Investigații Criminale, unde fusese citat, Alexandru Zidaru alias Makaveli.

Makaveli nu a stat prea mult timp în sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar polițiștii i-au adus la cunoștință existența unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de șantaj.

El le-a declarat polițiștilor că afirmațiile făcute au fost spuse în momente de nervozitate și că nu reflectă adevărul. Este vorba despre un dosar deschis de polițiștii care s-au autosesizat după ce, în luna decembrie, Alexandru Zidaru a postat un mesaj pe TikTok, în care îi invita pe polițiști să îl contacteze, afirmând că deține informații și dovezi conform cărora fiul omului de afaceri bihorean Micula ar fi finanțat ilegal campania prezidențială a partidului AUR.

Acest lucru s-a întâmplat, iar Makaveli a fost chemat să ofere explicații, însă acum a revenit asupra acelei declarații, susținând că nu era nimic adevărat și că totul a fost doar o ceartă.

