30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă

Un transport de 30 de picioare umane importate din Statele Unite, folosite pentru cercetări științifice de medicii din Chile, a fost blocat într-un depozit din Santiago timp de peste un an, într-un impas legal, a anunțat marți autoritatea sanitară a țării sud-americane.

Transportul nu a fost autorizat să părăsească aeroportul internațional din capitala chiliană, a declarat subsecretarul pentru Sănătate Publică într-un mesaj pentru AFP, confirmând o informație publicată de ziarul El Mercurio.

„Reglementările actuale nu prevăd” importul de prelevări de cadavre, deoarece „cadavrele destinate educației și cercetării trebuie să provină din donații făcute în Chile”, se arată în mesaj.

Picioarele au fost reținute pe aeroportul din Santiago în așteptarea unei decizii a Curții Supreme privind posibilitatea de a fi eliberate importatorului: Centrul privat de Formare Medicală Chirurgicală (CEMQ) din Chile.

În plângerea sa, pe care AFP a reușit s-o consulte, CEMQ nu specifică dacă rămășițele umane au fost cumpărate sau donate.

CEMQ contestă această decizie, iar o hotărâre a Curții Supreme este așteptată anul acesta.

Școlile de medicină folosesc de obicei cadavre nerevendicate de la morgi sau spitale și, uneori, donații de cadavre.

Conform unui studiu din 2019 realizat de universitatea de cercetare Austral din Chile, majoritatea instituțiilor de învățământ superior din țară întâmpină dificultăți în a obține părți ale corpului pentru laboratoarele lor de anatomie, parțial din cauza lipsei de donatori.

