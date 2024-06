Angajatorul din România care trimite peste 1.000 de oameni în șomaj tehnic. Datoriile uriașe cu care se luptă compania

Peste 1.000 dintre cei 1.500 de salariați ai Șantierului Naval Mangalia au intrat de luni, 3 iunie, în șomaj tehnic, până la sfârșitul acestui an. Sindicatul Liber „Navalistul” și conducerea șantierului au agreat prelungirea Contractului Colectiv de Muncă până în martie anul viitor și reluarea negocierii colective în ianuarie. Tot de anul viitor ar putea apărea și primele contracte, spune liderul de sindicat Laurențiu Gobeajă.

„Cel mai devreme începând cu anul următor, sunt șanse mari să se semneze proiecte majore care să asigure fond de lucru pentru câțiva ani, dar până atunci doar un număr redus de salariați își va continua activitatea, iar un număr semnificativ vor fi, pentru o perioadă îndelungată, în șomaj tehnic”, a declarat Laurențiu Gobeajă, potrivit relatării făcute de Agenția de presă Rador, citată de G4Media.

Șomajul tehnic pentru salariați este asigurat pentru cel puţin 4 luni. Poziția oficială a conducerii

Directoratul Șantierului anunța, la finele lunii mai, că intrarea în șomaj tehnic este inevitabilă.

„În luna martie v-am informat că ne aşteaptă o perioadă dificilă și că va fi necesar să adoptăm măsuri de reducere a costurilor pentru a o putea depăși. V-am îndemnat să rămâneți concentrați pe execuția proiectelor, pentru a asigura livrarea acestora la timp şi pentru a proteja, astfel, reputaţia şantierului nostru. Datorită devotamentului vostru, am reuşit să realizăm aceste obiective. Astăzi, ne aflăm într-o situație critică. Şantierul este gol, iar proiectele majore întârzie să apară. Deși am înregistrat progrese semnificative în negocierea unor potențiale proiecte importante, acestea, chiar dacă vor fi încheiate cu succes, nu vor începe mai devreme de anul 2025. Am implementat un plan de realizare a unor proiecte interne pentru îmbunătățirea infrastructurii şantierului şi v-am încurajat să vă efectuați concediile de odihnă aferente anului 2023. Cu toate acestea, am ajuns într-un punct în care o nouă amânare a introducerii a măsurii şomajului tehnic nu mai este posibilă.

Aceasta reprezintă o decizie dificilă, dar necesară pentru a oferi şantierului nostru cele mai bune șanse de a depăși această perioadă critică şi de a ne putea relua activitatea în viitor. Măsura şomajului tehnic va fi implementată începând cu data de 3 iunie 2024. Vom colabora îndeaproape cu departamentul Resurse Umane şi cu reprezentanţii sindicatului, pentru a stabili parametrii necesari şi pentru a vă informa in mod corespunzător”, explica luna trecută conducerea șantierului, potrivit sursei citate.

Între timp, Damen Olanda a solicitat judecătorilor de la Tribunalul Constanţa să declare falimentul Șantierului Naval Mangalia, la care deţine 49% din acţiuni. Motivul ar fi existenţa unor datorii neachitate, care s-ar ridica la aproximativ 160 de milioane de euro.