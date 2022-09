Are România cea mai bună șaorma din lume? Turist canadian în București: ”Îi dau 6 stele din 5!” VIDEO

Steve este un canadian care din 2019 călătorește în toată lumea alături de iubita sa, Ivana, iar când a ajuns în București, prietenii lui români i-au spus că trebuie neapărat să mănânce șaorma, altfel nici nu se consideră că a vizitat capitala României.

”N-ai fost în București dacă n-ai mâncat șaorma. În acest vlog am mers să mâncăm cea mai populară șaorma din București. Șaorma are o adevărată cultură aici. Poți să o găsești aproape la fiecare colț. Are România cea mai bună șaorma din lume? Este mai bună decât cea din Turcia?”, este descrierea videoclipului postat pe YouTube.

”E atât de grea ca o cărămidă. Arată atât de bine. E atât de bună! Ingrediente de calitate, nu are prea mult sos. Îi dau 6 stele din 5. E atât de mare, îți ajunge o zi întreagă”, spune Steve.

În Centrul Vechi, unde s-au oprit să mănânce, au observat un bărbat care cântă la acordeon pe stradă. Au aflat că a venit tocmai din Deva pentru a cânta pe străzile din București. De asemenea, le-a spus că, într-o zi bună, adună 200 de lei de la trecători.

De asemenea, acesta mai spune că mâncarea din România este foarte bună, însă că este și destul de grea, cu multă carne, pâine, cartofi și alimente prăjite.

Ads